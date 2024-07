Javier Milei ratificó su alianza con Israel tras recibir un premio de la Fundación ILAN

Israel Latin American Network realizó su evento de inauguración en el Hotel Alvear, donde condecoró al Presidente con el Premio a la Innovación Política.

Durante este domingo, el presidente Javier Milei participó del lanzamiento oficial de la Fundación ILAN (Israel Latin America Network), donde fue condecorado con el Premio a la Innovación Política, que se otorga anualmente a líderes políticos de la región latinoamericana.

Al recibir el galardón, el primer mandatario subió al escenario y dio un discurso donde volvió a ratificar sus lazos con Israel: «Todos los hombres tenemos un lazo con lo divino. Es un canal que nos conecta con las fuerzas del cielo. Nos permite hacer lo imposible, posible», comenzó indicando.

En este sentido, se dirigió a Isaac Assa, fundador de ILAN y empresario judío mexicano, para esperanzarse con que «el lanzamiento de ILAN en la Argentina ayude a fortalecer los lazos entre las dos naciones», en referencia a Israel.

Luego, el jefe de Estado señaló que «somos un país rico y con capital humano, solamente hemos estado insistiendo con fórmulas erradas por mucho tiempo», al mismo tiempo que advirtió que la relación con Israel no solo es «importante» para él «en términos personales, sino para todos los argentinos que decidieron luchar por la libertad».

De esta manera, Assa está colocando sedes de ILAN en cada país latinoamericano para llevar a Israel a jóvenes latinos con talento que busquen innovar y ser vinculados con el ecosistema innovador local de empresas, academia y gobierno.

Actualmente, la fundación tiene su sede en ocho países, siendo la más reciente la de Uruguay, cuya inauguración contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou.

La insólita promesa de Javier Milei si la inflación llega a cero: «Me arriesgo a…»

Mientras las medidas económicas recesivas atacan a la clase media en Argentina, el presidente Javier Milei se entusiasma con la idea de reducir la inflación a cero a cualquier costo. De hecho, en un nuevo intercambio que tuvo este viernes con los internautas de X (antes Twitter), el primer mandatario se animó a arrojar una especie de promesa en caso de que eso suceda.

Inicialmente, lanzó un tuit dando aviso que tenía un rato disponible para responder hasta las 21.30. Tras esto, varios de sus seguidores comenzaron a escribirle y a desearle un feliz día del amigo. Pero uno de los mensajes llamó la atención en gran manera, especialmente, por la respuesta del jefe de Estado.

«¿Hacemos un MEGA acto el día que la inflación dé 0?», preguntó un libertario, a lo que Milei respondió: «Ganas no me faltarían… es más, me arriesgo a cantar 3 temas», lanzó, obteniendo miles de likes y generando todo tipo de comentarios.