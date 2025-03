Javier Milei no prorroga la moratoria previsional: cuántos trabajadores no podrán jubilarse

Solo en 2025, cinco de cada 10 hombres y siete de cada 10 mujeres no podrán jubilarse y podrán apenas acceder a una PUAM que equivale al 80% de la jubilación mínima, bajo ciertas condiciones.

El presidente Javier Milei sigue adelante con su política de ajuste y en ese camino uno de sus blanco preferidos son los jubilados. Ahora, tras ensañarse con los jubilados actuales decidió ir un paso más allá y apuntar contra los jubilados futuros. Es que a partir de la decisión del gobierno libertario de no prorrogar la moratoria previsional cerca de medio millón de trabajadores no podrán jubilarse este año a pesar de ya estar en edad para hacerlo.

Frente a esta situación deberán seguir trabajando o bien resignarse, si es que cumplen con los requisitos, a percibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que apenas representa el 80% del haber jubilatorio mínimo,

La actual moratoria vence el próximo domingo y quienes cumplían con la edad para jubilarse (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) pero no los años de aportes tenían tiempo hasta este viernes para acogerse a ella en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Luis Caputo y Javier Milei.

Diferencia entre PUAM y jubilación

El principal derecho que se le quita a los adultos mayores con una PUAM está asociado directamente con el haber. Esta pensión equivale al 80% de una jubilación mínima, que actualmente se ubica en $279.121,71, es decir, con este régimen cobrarían solo $223.297,37. A este valor, se le adiciona el bono de $70.000 que está congelado hace exactamente un año y debería ser, atado al aumento previsional, un 113% más alto (esto da unos $148.815).

En esa línea, el fin de la moratoria implica una «reforma previsional de hecho» porque sube la edad jubilatoria para las mujeres. Mientras que a una jubilación se accede a partir de los 60 años, el beneficio de la PUAM se permite recién a partir de los 65 años, indistintamente de si son hombres o mujeres. También imposibilita el derecho a trabajar en relación de dependencia, que sí ofrece una jubilación.

A su vez, la PUAM no da derecho a una pensión por fallecimiento para cónyuges, hijos menores ni con discapacidad. Ni tampoco es compatible con una pensión por fallecimiento, como ocurre con muchas mujeres que cobran una pensión una vez fallecida su pareja.

Otra clave es la imposibilidad para el beneficiario de «ausentarse del país por más de 90 días consecutivos o 180 días en total por año».

De esta manera, si la ausencia supera estos límites, ANSES puede suspender o dar de baja la prestación, salvo que el beneficiario justifique su estadía en el exterior por razones de salud u otras circunstancias excepcionales. «Parece algo razonable, pero te sorprendería cuantos inconvenientes tenemos porque no se registran correctamente los ingresos y egresos en las fronteras cuando no son por avión», argumentó sobre este punto en particular la especialista.

Requisitos para acceder a la PUAM

.Tener 65 años o más.

.Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

.No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

.Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

«Efectivamente para adquirir la PUAM tenés que demostrar que sos pobre. Es para personas carentes de consumo económico», enfatizó el abogado previsional Christian D’Alessandro.