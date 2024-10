Javier Milei contra las universidades públicas: «Los chorros no van a tener paz»

Es el Presidente quien no tiene paz: se ha empezado en destruir a la educación pública universitaria y no pretende detenerse, ahora impulsando que la SIGEN (que controla al Poder Ejecutivo) audite las cuentas de las casas de altos estudios.

Javier Milei.

El Ministerio de Capital Humano ratificó su postura de auditar las cuentas de las universidades públicas nacionales a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependencia dedicada al control del Poder Ejecutivo Nacional.

Con la revisión encargada a ese organismo a 61 universidades nacionales, se auditarían 2.200 convenios con otras dependencias del Estado o empresas públicas, con el objetivo de “garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos”, se indicó desde la cartera conducida por Sandra Pettovello.

Sin embargo, las autoridades universitarias se mostraron contrarios a esa iniciativa al considerar que viola la autonomía universitaria y se trataría de un intento de intervención por parte del Ejecutivo.

Quién puede y quién no puede auditar a las universidades nacionales

Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

«La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo, por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025», se indica en un documento publicado en las últimas horas por la Universidad de Buenos Aires.

En ese texto se asegura que «la SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales» porque la Constitución «sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo».

«Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley», expresa.

“Sí a las auditorias, No a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas. Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia”, explicaba esa institución en redes sociales, informando también que recurrirá a la Justicia para impedir esa “intervención” a través de la SIGEN.

La réplica de Javier Milei a las universidades públicas: “Chorros”

Horas más tarde y en declaraciones radiales, Javier Milei aseguró que avanzará con las auditorías de la SIGEN a las universidades nacionales públicas porque, según sus propias palabras, “los chorros no van a tener paz en la Argentina».

«Los vamos a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina porque el que las hace las paga… Voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina; se acabaron las castas», enfatizó.

Sobre la eventual judicialización del conflicto que el Gobierno mantiene particularmente con la UBA, dijo que «parece que están mucho más sucios todavía».