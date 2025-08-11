Reflejo Jujuy – Japón urge a millones de personas a evacuar por lluvias torrenciales y aludes

Japón urge a millones de personas a evacuar por lluvias torrenciales y aludes

Ago 11, 2025 Nacionales 0

Las autoridades de Japón urgieron este lunes a millones de personas a evacuar tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el suroeste del país, donde varios pobladores están desaparecidos.

japon-urge-a-millones-de-personas-a-evacuar-por-lluvias-torrenciales-y-aludes
Imágenes de la televisión mostraron casas, comercios y vehículos bajo un metro de agua en varias zonas de la prefectura de Kumamoto. Las crecidas de ríos arrastraron vehículos y dañaron carreteras.

El lunes, en el transcurso de seis horas, cayeron más de 37 centímetros de lluvia en la ciudad de Tamana, la más afectada, un récord para la zona, según la Agencia Meteorológica Japonesa.

«La situación representa un peligro mortal y hay que garantizar la seguridad de inmediato», advirtieron los meteorólogos, que añadieron que «se requiere la máxima vigilancia».

Lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Foto: Reuters

En total, se emitieron llamados y alertas de evacuación para más de tres millones de habitantes en las regiones sudoccidentales de Japón, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres.

Aunque las lluvias han disminuido en esta prefectura, los frentes lluviosos activos podrían afectar a otras regiones de Japón en cualquier momento, declaró en una rueda de prensa Shuichi Tachihara, responsable de la agencia meteorológica nacional.

Según la prensa local, los equipos de rescate encontraron el cadáver de una persona en Kosa, en Kumamoto, donde un hombre había desaparecido este lunes tras un deslizamiento de tierra.

Un hombre inspecciona un despósito inundado en Kumamoto. Foto: EFE

Las autoridades locales no han confirmando de momento esta información.

En el pueblo de Misato, en la misma prefectura, los rescatistas lograron salvar a un anciano atrapado en su casa tras un alud.

Otras dos personas en la ciudad de Fukuoka fueron arrastradas el domingo por la crecida de un río y siguen desaparecidas, indicó la televisión pública NHK.

