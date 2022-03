Cabe acotar que los requisitos para donar sangre son: concurrir con DNI, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, desayunar antes de donar, descansar la noche anterior al día de la donación, no poseer síntomas relacionados a COVID 19 o gripe en los últimos 10 días, si te vacunaste contra el COVID 19 (1°, 2° o 3° o dosis refuerzo) dejar pasar 3 días para donar sangre, no consumir bebidas alcohólicas 24 horas antes de donar, no fumar antes o después de donar (al menos 2 horas), no estar embarazadas ni en periodo de lactancia y no haberse intervenido quirúrgicamente ni haberse realizado tatuaje o piercing en el último año.