Inventaron que la Chilindrina murió por coronavirus y ella misma salió a desmentirlo desde el “paraíso”

A María Antonieta de las Nieves le hizo mucha gracia la fake news y se reportó desde un lugar soñado que le trae muy buenos recuerdos de El Chavo del 8.

La Chilindrina desmintió su muerte, por tercera vez en menos de un año.

Por tercera vez en menos de un año, la Chilindrina fue víctima de una fake news. Difundieron que había muerto por COVID-19 y ante la preocupación de sus fanáticos tuvo que salir a desmentirlo. Sin embargo, no lo hizo con un simple mensaje. Se reportó desde el “paraíso” y recordó viejas épocas.

“Para aquellos que han publicado que he muerto de COVID-19, les dejo esta linda vista que tengo mientras desayuno en mi querido Acapulco. Para todos los que se han reportado, estoy muy bien de salud gracias a Dios”, escribió con el Océano Pacífico de fondo.

El balneario es uno de los lugares favoritos de la actriz, que años atrás se divirtió con sus compañeros de El Chavo del 8 grabando un capítulo épico que todavía sigue en la memoria de los televidentes.

Las vacaciones de todos los integrantes de la vecindad en Acapulco.

Días atrás, en una nota con Guillermo Andino, la Chilindrina contó el verdadero motivo por el que se terminó la popular y querida serie. “Roberto Gómez Bolaños se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”, sostuvo.

Y agregó: “Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer el Chavo y me dolió mucho”.

La Chilindrina desmintió su muerte.