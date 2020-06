Instituto Municipal de Desarrollo OFICINA DE EMPLEO: MÁS INCLUSIÓN DE JÓVENES A “ENTRENAMIENTO LABORAL PRIVADO”

La Oficina de Empleo Palpalá dependiente del IMD, anunció la incorporación de más jóvenes beneficiarios en el marco del Programa de Entrenamiento Laboral Privado que impulsa el municipio palpaleño.

En esta misma línea, Susana Mejía, coordinadora del Programa, declaró que “Estamos haciendo la presentación del proyecto Entrenamiento Laboral Privado en el minimercadito MG, donde se ha incluido a cuatro personas, dos en el Programa Joven y dos en el Programa “Promover”. Ellos están cumpliendo un horario determinado y los haberes o incentivo económico, son solventados por el ministerio de trabajo de la nación”.

Luego, agregó “Los comercios, empresas, pymes, que les interese adherirse al programa pueden acercarse a la oficina de empleo o bien nosotros nos acercamos al domicilio, donde ellos realizan la actividad, para informarles la metodología del mismo. Es un entrenamiento laboral privado para aquellas personas que tengan, o no, un oficio”, apuntó.

Por su parte, Claudia Acosta, coordinadora de atención integral a la discapacidad indico “Estamos integrando a uno de los chicos del centro y trabajando en conjunto con el área de Oficina de Empleo para insertarlo en una actividad laboral, que uno de los dueños del minimercado nos posibilita que se lleve a cabo la experiencia”.

También, Luis, Propietario del Minimercadito, señaló “Muy contento con los programas Joven e Incluir. Los chicos están trabajando y están muy felices su primer sueldo que están recibiendo. Están aprendiendo rubros como gastronomía y minimercado que les ayudará en su crecimiento y les servirá para su vida laboral.

Por último, Solange, beneficiaria del rubro cocina, expresó que “Esto me da la oportunidad de hacer mis primeras armas en el campo laboral. La posibilidad se me dio a través de la oficina de empleo del municipio, donde fui en una oportunidad a dejar mi curriculum y luego me llamaron, me asesoraron y me ubicaron en el comercio”, concluyó.