Inició la formación docente «REE SI! – Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral»

En el ámbito educativo, forma parte de las Políticas Prioritarias y lineamientos de la Planificación Estratégica 2025 – Planificar para la calidad e inclusión educativa, en la línea “Sujetos de la educación en contexto”.

En cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.150 y la Ley Provincial N° 6.208, el programa busca fortalecer la implementación de la Educación Sexual Integral y articular con la Red de Promotores Jóvenes en ESI y Prevención Combinada del VIH/SIDA e ITS, conformada en 2024 en San Salvador y San Pedro de Jujuy y que se encuentra también reforzándose en este ciclo.

Durante la apertura, Josefina Abraham de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo, ponderó esta instancia de formación “ya que abordará temáticas importantes que hacen a la realidad que atraviesa la sociedad en sus diferentes ámbitos”.

Por su parte, Lourdes Navarro, presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, agradeció a la ministra Miriam Serrano, por otorgar su aval para que REE SI! cuente con resolución y puntaje docente.

“Nuestro trabajo es hacer territorio en toda la provincia, y hemos recibido la inquietud sobre la formación en Educación Sexual Integral por las distintas situaciones que se viven actualmente. Por eso es necesario un trabajo integral e interdisciplinario para abordar y trabajar este tema”, destacó.

Franco Dorado, director provincial de Políticas Culturales y Comunicación del Consejo y responsable de la implementación del proyecto en la Provincia, subrayó que “el objetivo de esta formación es brindar herramientas para acompañar a las juventudes de la Provincia en el ejercicio de sus derechos, siendo esta la segunda edición y habiéndose ya formado a más de 100 jóvenes y adultos durante 2024 en un proyecto modelo que ahora también se implementa en Misiones”.

Además, resaltó que en el proyecto colaboran y financian organismos internacionales como Canadá, UNFPA, ONUSIDA y EMPOWERED, que trabajan para garantizar el ejercicio de los derechos tanto de adultos referentes como de jóvenes promotores.

El primer módulo de Educación Sexual Integral estuvo a cargo del Prof. Dario Julián.