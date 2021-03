“Aquí no hubo represión policial, porque no se usaron elementos de represión, los efectivos solo usaron escudos para cubrirse de la pedrea que se desató en el lugar, tal es así que solo hubieron policías heridos, entre ellos tres mujeres policías y no hubo heridos entre los manifestantes», sostuvo y resaltó que “no hubo represión, hubo una agresión de parte de los manifestantes”.