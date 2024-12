Inflación: cuánto dinero necesitó una familia tipo en noviembre para superar el umbral de pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) informó el dato que afecta a familias compuestas por dos adultos y dos niños.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de noviembre fue del 2,4%, mejorando así el dato de octubre -que se ubicó en el 2,7%- y acumulando un 166% interanual. Además, se calculó que en lo que va de 2024 el Índice de Precios al Consumidor es del 112%.

En este sentido, el organismo también indicó que «la división de mayor aumento en el mes fue Educación (5,1%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,5%)», que se debió a las subas en el rubro de «Alquiler de la vivienda y gastos conexos; Suministro de agua; y Electricidad, gas y otros combustibles».

Cuánto necesitó una familia tipo en noviembre para no ser pobre

A estos datos, se adicionó el informe sobre cuánto dinero necesitó en noviembre una familia tipo para superar el umbral de la pobreza. Según el INDEC, el monto es de $1.001.466,22, «1,5% más que el mes previo y 156,5% interanual». Este relevamiento corresponde a un hogar con dos adultos de entre 30 y 35 años y dos menores de entre 6 y 8 años.

Por otro lado, para no caer por debajo de la línea de indigencia, la misma familia necesitó $439.240, cifra correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide exclusivamente el acceso a bienes de primera necesidad. Por ejemplo, un hogar de tres miembros necesitó $797.284 para no ser pobre y $349.686 para no ser indigente, mientras que una familia de cinco integrantes requirió $1.053.322 y $461.983, respectivamente.

Para un adulto equivalente -la unidad sobre la que se estiman las necesidades individuales-, la CBT fue de $324.099 y la CBA, $142.149.

Inflación de noviembre: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Entre los rubros que más impactaron en la inflación del mes, el sector educativo lideró el aumento con un 5,1%. Este incremento se debe principalmente a los ajustes en las tarifas de colegios privados. Le siguió el rubro de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que creció un 4,5% debido a los aumentos en alquileres y tarifas de servicios públicos como electricidad y gas.

Además de estos, otros sectores que experimentaron subas superiores al promedio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (4%), Restaurantes y hoteles (3,6%), Transporte (3,4%), Recreación y cultura (3%) y Salud (2,9%). Estos rubros reflejan el impacto directo de los ajustes de precios en servicios y productos cotidianos que afectan a los consumidores.

Por otro lado, algunos sectores tuvieron aumentos más moderados: Bienes y servicios varios crecieron un 2,3%, mientras que Prendas de vestir y calzado subieron un 1,9%. Comunicación y Equipamiento y mantenimiento del hogar vieron incrementos del 1,5%, y el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó un aumento más moderado del 0,9%.

Este comportamiento de los precios refleja las tensiones de la economía argentina, donde los costos de servicios esenciales, como la educación y la vivienda, siguen siendo los principales motores de la inflación, afectando tanto a los hogares como a los sectores productivos.