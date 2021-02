Indignados: los famosos que negaron estar en una lista de “Vacunados VIP” y salieron a despegarse del escándalo

Varias figuras como Marcelo Tinelli, Pablo Echarri, Verónica Lozano, Ángel De Brito y Mariano Iúdica, desmintieron cualquier privilegio para recibir la primera dosis de la Sputnik V.

Los famosos negaron tener privilegios para acceder a la Sputnik V.

Tras el escándalo por la “Sputnik VIP”, que generó la renuncia del ahora exministro Ginés González García, empezó a circular en redes sociales una lista en la que se mencionaba a varias figuras de los medios de comunicación entre los vacunados. Haciéndose eco de las menciones, varios de los implicados decidieron desmentir cualquier privilegio.

Muy activo en Twitter, uno de los primeros en negar la versión fue Ángel De Brito. “Por supuesto que NO ME VACUNÉ en el ‘Vacunatorio Vip’ de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”, lanzó el conductor de Los Ángeles de la Mañana (eltrece).

Replicando a su compañero de trabajo, Yanina Latorre decidió desestimar el rumor con una frase fiel a su estilo: “Hay que estar enfermos para inventar esto. Posta. Amo ser tan importante”. Y el mismo camino siguió su esposo Diego Latorre.

“Anda circulando una lista de vacunados vip y entonces debo salir a aclarar, aunque a veces aclarar oscurece. Mientan mejor. Quiero desmentirlo totalmente. Al principio pensé que era una opereta más o menos, pero a veces la gente lo cree. Con todo su derecho, porque le han mentido tanto en los últimos años. Lamentable, muy triste, que la política se utilice de una forma tan ladina, involucrando a gente ajena a todo esto”, aseguró “Gambetita”.

Luego de leer el descargo del comentarista, Marcelo Tinelli también aprovechó para hacer el propio: “Obvio que es falsa esa lista. Es una fake news que anda dando vuelta desde ayer. YO JAMÁS ME VACUNÉ, NI NADIE DE MI FAMILIA, y aparezco también. No le des bola y disfrutá la vida. Besos Dieguito”.

Otra de las celebridades que no soportó que se especulara con el tema fue Verónica Lozano. “Hay una lista ver… donde figuró como vacunada. Esto es absolutamente falso. No me vacuné”, lanzó en un tuit furioso.

Muy molesto, Mariano Iúdica se sumó a las desmentidas: “¿Así que me vacune? ¡Mirá vos!I ¿Cuándo habrá sido?….Hijos de recontramil pu… ultra mega bati fake. Falso absolutamente falso”, escribió en un posteo. Al leerlo, Diego Brancatelli replicó: “¡Yo tampoco me vacuné! Y aparezco en la lista. ¡Ni siquiera pusieron bien mi fecha de nacimiento! Lo peor es que hay gente que les cree. Qué gente de mier…”.

En sintonía a estos descargos, Pablo Echarri también publicó un descargo en su cuenta de Twitter. “Buenas tardes. Desde ayer a la noche vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporación a alguna lista de vacunación preferencial. Jamás solicité una vacuna, ni para mi ni para ningún integrante de mi familia. Jamás recibí ninguna invitación para aplicarla”, escribió el actor.

Y añadió: “Burda operación de algún/a habitante de este bendito pais. Con solo verla identifico la jugada. Junta fauna transversalmente procurando herirlas. Lo llamativo son los mensajes de periodistas que recibí dándole algún tipo de entidad. Combatamos esta mier…”