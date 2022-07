Independiente no tiene paz: renunció el entrenador interino Claudio Graf

Se suma a la salida de Eduardo Domínguez y Rolfi Montenegro ¿Quién se hará cargo del equipo?

Independiente parece no tener paz: no sol atraviesa un flojo presente deportivo sino que también está sumergido en un caos dirigencial. En los últimos días su entrenador Eduardo Domínguez decidió no seguir en el cargo, el mananger Rolfi Montegro también pegó el portazo y ahora fue el turno del técnico interino, Claudio Graf.

Graf dirigió tres partidos en los que logró solo un punto: empató contra Rosario Central y perdió con Defensa y Justicia y contra Atlético Tucumán.

“Me voy porque se va Montenegro. Rolfi y la Secretaría Técnica nos acompañaron siempre y creímos que lo lógico era acompañarlos. Tanto él como Fioretto y el Chavo Pinto que entró a lo último, estuvieron en el día a día”, declaró.

Además, apuntó directamente a la dirigencia para hablar de su salida: “A Maldonado lo conocí recién cuando me llamaron para Primera, no lo había cruzado nunca en el Predio. Yo no sé si es normal o no, pero hace seis meses que estamos y conocí a los dirigentes en los últimos diez días”.

¿Quién se hará cargo del equipo? Según trascendió, Juan José Serrizuela se hará cargo del plantel de manera interina, hasta la llegada del próximo DT.