Luego indicó que «esto es un paso más para consolidar a Jujuy como un destino no solo turístico, sino también empresarial, inaugurando la segunda etapa que es la torre de control, la cual cuenta con la más alta tecnología y con recursos humanos capacitados para llevar adelante la tarea».

“Hace un tiempo inauguramos la primera etapa que es la terminal, un diseño que tiene que ver con nuestra cultura que tiene la lógica y mucho que ver con Jujuy, eso se lo agradecemos a todos los que realizaron el diseño”, recordó.

“Este segundo paso da cuenta de lo que significa llevar adelante la ejecución de políticas públicas permanentes en el tiempo, porque a la gestión anterior lo que primero pedimos fue el aeropuerto, porque lo necesitábamos debido a que estamos creciendo con casi 11 meses de temporada alta y un promedio de 75 por ciento de ocupación plena en hoteles. Eso no nos pasaba antes”, remarcó.

“El movimiento de las empresas que están funcionando en Jujuy también es muy importante y eso está generando lo que denominamos el cambio en la matriz productiva y para eso necesitamos infraestructura y tecnología como éste aeropuerto”, dijo el mandatario provincial.

Posteriormente, el gobernador le agradeció al ministro Guerrera por su predisposición para resolver un tema que no es de la actual gestión de gobierno nacional, sino que tiene que ver con 20 años por lo menos de inequidades, en cuanto al tratamiento de los subsidios. “Venimos avanzando bien en este tema”, afirmó.

Luego recordó el encuentro que mantuvieron los gobernadores del Norte Grande con el ministro de Economía, Sergio Massa, días pasados en Santiago del Estero, en donde también quedó demostrada toda la predisposición para tratar este tema. “Vamos a seguir avanzando, porque tenemos otros proyectos, por lo que agradezco a todo el gobierno nacional y al presidente para con Jujuy», señaló.

Por su parte, Guerrera expresó que «es un día muy importante para Jujuy y para Nación en el desafío como país y como pueblo de seguir avanzando en el sistema aerocomercial de la Argentina». “Este aeropuerto hace algunos años se convirtió en uno de los más importantes del norte argentino. Hoy comienza a completarse ese diseño original con la inauguración de la torre de control, una de las más importantes del norte, algo que es funcional a lo que está pasando y lo que seguramente vendrá en los años venideros”, afirmó.

“Jujuy integra circuitos turísticos que no son los históricos, sino son nuevos, que tiene que ver con gestiones realizadas en forma conjunta con Nación, por lo que recibe más vuelos, más aerolíneas y a futuro se irá incrementando”, dijo el funcionario nacional.

Para el ministro está el desafío de la carga aerotransportada y toda esta infraestructura viene a acompañar los desafíos de la provincia que son parte de los desafíos de la Nación. “Justamente el sistema aerocomercial no puede tomarse por partes, desde una sola provincia, sino debe verse desde una integralidad. Por eso cuando ORSNA diseña las torres las distintas pistas de rodaje o cuando se desarrolla el sistema nacional de cobertura de radarización, hace a la integralidad de un servicio”, añadió.

“Eso no solo lo compone la infraestructura y el equipamiento porque si no tuviésemos al personal capacitado idóneo preparado no sería posible hacerla funcionar, quiero destacarlo, porque hoy es el Día Internacional del Controlador Aéreo, que son quienes nos cuidan cuando estamos en el aire y cuando aterrizamos. Es un gusto que la torre se inaugure en este día”, finalizó.

Luego de los discursos, autoridades nacionales y provinciales procedieron a dejar inauguradas las nuevas instalaciones de la aerostación jujeña.

Participaron el vicegobernador, Carlos Haquim; los senadores Silvia Giacoppo y Mario Fiad, el ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich; el ministro de Infraestructura Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el ministro de Trabajo y Empleo, Gaspar Santillán; el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el ministro de Seguridad, Luis Martín; el presidente del Bloque Cambia Jujuy, Alberto Bernis; el presidente del Bloque Juntos por Jujuy, Juan Cardozo Traillou.

También estuvieron presentes autoridades de la Guarnición Jujuy del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, directivos de Aeropuertos Argentina 2000, representantes de las empresas que realizaron la obra, representantes de las agencias que desarrollan su actividad aerocomercial e invitados especiales.