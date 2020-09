IMPORTANTE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS

Días pasados, vía teleconferencia, se concretó una reunión de suma importancia de la comisión de “Seguimiento de la deuda pública” con el ministro de Hacienda de la provincia Carlos Sadir y los miembros integrantes de dicha comisión parlamentaria.

De la mencionada comisión participaron los diputados Alberto Bernis (Frente Cambia Jujuy), Gaspar Santillán, (Frente Cambia Jujuy), Pedro Belizan, (PJ), Osvaldo Cuellar (Frente Cambia Jujuy), Luis Cabana (PJ) y Fernando Posadas (PJ).Al respecto los diputados Alberto Bernis y Osvaldo Cuellar del Frente Cambia Jujuy, expresaron que fue un encuentro altamente positivo, en donde se intercambió información relevante relacionada a la materia objeto de seguimiento. Los legisladores plantearon diversas propuestas y el señor ministro brindó todo tipo de información requerida sin ningún tipo de retaceo y con mucha transparencia. Seguidamente señalaron que esta información permitió que los diputados intervinientes, puedan concretar una serie de análisis. Bernis y Cuellar dieron detalles respecto a la deuda pública:1- El stock de la deuda al 31 de julio del corriente año es de $ 61.088.550.510Si convertimos el stock de deuda en dólares U$D y hacemos una comparación con la deuda recibida en 2015 vamos a ver que hubo un incremento de 5,5% y si a la vez hacemos una comparativa en términos reales s/dólar , podemos afirmar que el endeudamiento de la provincia de Jujuy se mantiene en una línea constante, con la única diferencia en que la composición del actual stock de deuda en relación a la del 2015, tiene una un incidencia importante en proyectos productivos, a diferencia del 2015 que estaba para cubrir gastos corrientes, sin financiamiento. 2- Sobre el 100% del stock de deuda a la fecha, la deuda en pesos representa el 36% del total y el 64% en U$D. 3- En concordancia con los términos de la ley 6181 sancionada el 16 de julio de 2020, por la Legislatura y siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional en su negociación con la deuda externa el gobierno de Jujuy se encuentra en tratativas con los tenedores del Bono verde, a fin de renegociar la devolución del capital en tres o más cuotas y lograr una disminución de la tasa de interés semestral. Esto incluye un plazo de gracia. 4- Respecto a los recursos extraordinarios recibidos por Nación “Fondos sin discriminar” al 31 de julio del 2020 fueron los siguientes: FFDP Fondos Fiduciarios para el Desarrollo Provincial, 1250 millones pesos (crédito), ATN (Aportes Tesoro Nacional) $ 1250 millones, Asignación específica a distintos ministerios, $ 1639 millones; total recibido por la provincia $ 4139 millones. 5- Vale acotar que los recursos que llegan a los jujeños en concepto de Asignación Universal Por Hijo AUH, ATP Ayuda Trabajo Y Producción, IFE Ingreso Familiar De Emergencia, son solicitados por la población vía Anses o Afip y se abonan, vía CBU por parte del Gobierno nacional. El gobernador Gerardo Morales intervino ante el Ejecutivo nacional a los efectos de que Jujuy no quede marginada de estos beneficios y se mantengan los mismos en estos tiempos de pandemia. 6- A modo informativo, en Jujuy se abonaron a la fecha a los jujeños solicitantes, los siguientes conceptos: crédito a tasa 24% Fogar por 146 millones de pesos; créditos tasa cero Fogar-Fondep por 315 millones de pesos, ATP por 2170 millones; IFE por 3110 millones; AUH por 256 millones; bono jubilado pensionado, PNC discapacitados por 551 millones pesos; tarjetas alimentarias (recarga extra) por 155 millones de pesos, total 6703 millones de pesos. 7- Desde que se inició la pandemia, debemos informar que la caída de los recursos durante el tiempo de pandemia, fue del 17% de origen nacional y del 10% de origen provincial, por lo cual el Gobernador Morales tuvo que producir una gran contrición del gasto a fin de asignar recursos para la atención del Covid 19. 8- Por último recordar que las autorizaciones emanadas por la Legislatura al Poder Ejecutivo para la toma de crédito no necesariamente debe coincidir con el stock de deuda ya que la misma, está conformada exclusivamente por los desembolsos efectuados a favor de la provincia, por intermedio de las respectivas entidades crediticias y/ o financieras. Indicaron que estos hechos marcan a las claras la seriedad con la que la comisión de seguimiento, tanto oficialismo como oposición están trabajando en conjunto para una determinación real y oportuna que Jujuy necesita de una transparencia, en las finanzas públicas como lo viene desarrollando el Gobierno Provincial Finalmente Bernis y Cuellar reflexionaron que estos datos son de importancia “para que la gente que quiera invertir en Jujuy conozca la situación real y no se deje llevar por números tirados al azar por un sector minoritario, que pueden llegar a causar la no inversión de nuevos capitales para la provincia de Jujuy”. Agregaron que “Está claro que la mayoría de los jujeños de diversas fuerzas políticas actuamos con responsabilidad para generar confianza ahora y para dejar puertas abiertas para un Jujuy que tiene riquezas que se puede convertir en pilar para la economía de la región”. Por último reivindicaron la tarea de la comisión de Seguimiento de la Deuda Pública por el trabajo “responsable” en tiempos de pandemia.