Identifican la causa del brote de gastroenterocolitis en las playas de Brasil

Los síntomas del virus incluyen vómitos, diarrea y dolor abdominal. Qué precauciones se deben tomar para evitar el contagio.

Las autoridades sanitarias de San Pablo, Brasil identificación la causa del brote de gastroenterocolitis que afecta desde hace días a turistas y habitantes de las playas del sur de ese estado, como Guarujá y Praia Grande.

De acuerdo a las investigaciones del Instituto Adolfo Lutz (IAL) de San Pablo, que analizó muestras tomadas a pacientes atendidos en las unidades sanitarias de Guarujá y Praia Grande, la causa de los contagios es la infección por norovirus humano genotipo 1 y 2.

El brote de gastroenterocolitis afectó principalmente a playas del estado de San Pablo y se extendió en los últimos días a las del sur del estado de Santa Catarina, como Canasvieiras o Florianópolis, dos de las más elegidas por turistas argentinos para pasar sus vacaciones en este verano.

Guarujá es una ciudad costera cerca de San Pablo, Brasil, conocida por sus extensas playas

La investigación comenzó luego de que varios hospitales y centros de salud de esas localidades – denominados Unidad de Pronta Atención (UPA) – registraras varios casos de pacientes con síntomas en común como vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Según explicó la Coordinación para el Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud de San Pablo, Regiane de Paula, a medios brasileños, el descubrimiento del causante del brote “es importante para orientar el tratamiento del paciente”.

Sin embargo, por el momento se desconoce “la fuente que provocó esta infección”. En este sentido, el contagio de norovirus puede producirse a través de agua o superficies contaminadas, o de alimentos que se contaminan durante la preparación. También puede propagarse a través del contacto cercano con una persona que tiene esta infección, según informa MayoClinic.

Síntomas de gastroenterocolitis por norovirus

Los signos y síntomas de la infección suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición inicial al norovirus y duran de 1 a 3 días. La mayoría de las personas se recupera completamente sin tratamiento.

Se debe tener en cuenta que, en el caso de niños pequeños, adultos mayores y personas con otras afecciones médicas, los vómitos y la diarrea pueden causar una deshidratación grave, por lo que se requiere atención médica.

Náuseas

Vómitos

Dolor o calambres estomacales

Diarrea líquida o blanda

Sensación de malestar general

Febrícula

Dolor muscular

Cómo evitar una gastroenterocolitis

No tomar agua corriente (de la canilla)

Para el consumo de agua y hielo, usar agua mineral embotellada

Evitar ingerir agua de piletas, lagunas, ríos o mar

Lavarse las manos

No consumir alimentos de los que no se conoce forma de preparación o procedencia

Evitar alimentos poco cocidos

Enjuagar bien las frutas y verduras asegurándose de que el agua sea potable

Extremar las medidas de higiene (en especial, el lavado de manos antes de comer y antes de preparar cualquier tipo de comida)

Consultar al médico si aparecen síntomas graves

En el caso particular de Florianópolis, Alessandra Lucchesi, directora técnica de la División de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos de la Secretaría de Salud, insistió: “Si se van a consumir alimentos fuera de casa, hay que tener en cuenta las condiciones de higiene del establecimiento. Para el consumo de agua, hielo y helados, la advertencia es que deben ser de fuentes confiables y que se debe utilizar agua tratada. Se recomienda que los alimentos estén adecuadamente refrigerados, debido a las altas temperaturas a principios de año”.