HOY POR LA TARDE FINALIZA LA ENTREGA DE LA TARJETA ALIMENTAR

Durante la mañana de hoy con los números impares y en la tarde con el remanente de números impares en instalaciones del Estadio Olímpico Municipal.

Desde la Municipalidad de Palpalá, hoy se continuó con la entrega de la Tarjeta Alimentar para los 2548 beneficiarios de la ciudad siderúrgica. Durante la mañana con números impares (9) y en la tarde con el remanente de impares en instalaciones del Estadio Olímpico Municipal.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social del municipio palpaleño, Patricia Sartor, hizo un balance positivo de los cuatro días de entrega “hemos podido realizar una entrega muy satisfactoria, la gente tomó todas las medidas de prevención sanitarias. Hoy estamos con la numeración impar, con el número 9 y en la tarde estaremos con el remanente de los impares”, adelantó.

Además, la funcionaria destacó el trabajo coordinado con provincia, con gente del Ministerio de Desarrollo, con el SAME, con la Policía de la Provincia, con la gente de seguridad del municipio y con la Secretaría de Gobierno, y en esa misma línea aclaró que “fue un trabajo muy coordinado sin ningún problema. Quiero dar las gracias a la comunidad de Palpalá y a los beneficiarios de la tarjeta”.

Por otra parte, los beneficiarios, resaltaron la buena la atención y el protocolo de bioseguridad que se llevó adelante durante la entrega. Tal es así que Abigail Toconás expresó que “fue muy satisfactorio, no tuve que esperar mucho, me explicaron cómo tengo que usarla, excelente el procedimiento de bioseguridad, me sorprendió la movida sanitaria realizada desde la Municipalidad de Palpalá”, sintetizó.