Horror en el geriátrico: una mujer de 95 años asesinó a una sobreviviente del Holocausto

El clima dentro de un geriátrico de Brooklyn, Estados Unidos, se volvió completamente hostil después de que una mujer de 95 años asesinara a otra de 89 utilizando su silla de ruedas. La víctima era sobreviviente del Holocausto.

La agresora, Galina Smirnova, sufre demencia y fue acusada el miércoles de golpear hasta la muerte a Nina Kravtsov con el pedal de su silla de ruedas el domingo por la noche, en el Centro de Rehabilitación y Enfermería Seagate en Coney Island.

Smirnova quedó detenida y acusada además de posesión de armas.

Cómo fue el crimen

Según el New York Post, el fiscal adjunto de Brooklyn, Ari Rottenberg, dijo que la auxiliar de enfermería encontró a Kravtsov tirada en su cama con graves lesiones en la cabeza. Rápidamente fue trasladada a un hospital, pero no pudieron hacer nada. La declararon muerta en el centro médico.

Smirnova estaba en el baño y no respondía cuando le preguntaban qué había pasado. La mujer habría atacado entre las 8.55 y las 10 PM del domingo.

La víctima (arriba a la izquierda) tenía 89 años. Foto: Facebook

Su bata y sus piernas manchadas de sangre la delataron. Su silla de ruedas no tenía pedales: una pieza estaba en la habitación cubierta de sangre, la otra estaba del otro lado de una ventana.

Smirnova y Kravtsov eran compañeras de cuarto. La mujer de 95 años había llegado al asilo a finales de la semana pasada.

Smirnova comparecerá ante el tribunal el viernes y será detenida en Bellevue, confirmó la fiscalía. De momento no puede salir bajo fianza; lo hará cuando el fiscal encuentre una “ubicación razonable para ella dada su edad».

Tampoco será analizada psiquiátricamente en las próximas horas, ya que el juez lo consideró prematuro.

¿Quién era Nina Kravtsov?

Nina Kravtsov perdió a toda su familia en el Holocausto, cuando tenía 5 años.

La escena se desarrolló en el Centro de Rehabilitación y Enfermería Seagate en Coney Island. Foto: Google Maps

Antes de emigrar a Estados Unidos había sido enfermera en Ucrania. En Norteamérica vivía en Brighton Beach con su esposo, pero cuando este murió se mudó al hogar de ancianos.

Su hija contó que la tuvo a los 18 años y fue madre soltera. “Vino aquí para darme una buena educación. Era una madre muy dedicada”, reconoció la mujer.