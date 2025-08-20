Horror en Chaco: hallaron muerta a una mujer dentro de un aljibe del patio de su casa y demoraron a su cuidadora

Un macabro hallazgo hubo este martes en una localidad del interior de Chaco, en Presidencia Victorino de la Plaza. Allí, en un aljibe fue encontrada muerta una mujer de 68 años, luego de haber sido apuñalada.

Fue una de las hijas de la víctima la que dio aviso a la Policía cuando ingresó a la vivienda ubicada en la calle Sargento Cabral y Güemes y encontró manchas de sangre en el patio, además de un cuchillo.

Cuando los policías y bomberos revisaron el aljibe que tenía cuatro metros de agua, hallaron el cuerpo de Mirta Córdoba, que tenía marcas de haber sido apuñalada previamente a ser arrojada a la cisterna.

En tanto, la cuidadora de la víctima, Rosa Ángela Cardozo, una mujer de 40 años, fue demorada por las autoridades y puesta a disposición de la Justicia en la causa caratulada como presunto homicidio.

La cuadra de la vivienda donde fue encontrada la mujer en el aljibe.

La médica Angélica Fernández Longoni, del hospital local, confirmó la muerte de la mujer.

La fiscal de Género en turno, Fernanda Abraham, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para avanzar con las pericias y poder esclarecer el caso.

Imágenes de la vivienda donde fue encontrada muerta Mirta Córdoba.

Un antecedente reciente en Chaco

A comienzos de julio, un hombre mató a su esposa, la tiró en un aljibe y después se quitó la vida, en la localidad de Hermoso Campo, en Chaco.

Los vecinos alertaron sobre la ausencia de la pareja y la Policía se hizo presente en el domicilio, donde descubrieron los cuerpos de ambos.

Al acercarse al aljibe ubicado en el patio, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición. Se trataba de Norma Robledo, de 58 años.

Luego, hallaron el cadáver de Telmo Gómez (68), en otro sector de la vivienda y a una mujer desorientada con Alzheimer.