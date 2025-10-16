Horror en Brasil: una madre asesinó a su hija de 5 años con la ayuda de su novio y la enterraron en el patio de su casa

Un caso estremecedor en Itapetininga, San Pablo, salió a la luz este martes 14 de octubre, cuando fue hallado el cuerpo de María Clara Aguirre Lisboa, una niña brasileña de tan solo 5 años.

La menor fue encontrada enterrada en una fosa poco profunda cubierta con cemento en la parte trasera de la casa donde vivía con su madre, Luiza Aguirre Barbosa da Silva, y su padrastro, Rodrigo Ribeiro Machado.

Según el comisario Franco Augusto, a cargo del caso, el cadáver llevaba enterrado aproximadamente 20 días, lo que indica que la niña fue asesinada por la pareja a finales de septiembre y enterrada dos días después del crimen para ocultarlo.

Presunto maltrato

La investigación comenzó gracias a la denuncia de la abuela paterna, Vanderleia Monteiro do Amaral, quien alertó a los Servicios de Protección Infantil la desaparición de su nieta.

Al principio, la policía trató el caso como una posible fuga o desaparición, sin imaginar la magnitud de la tragedia que se avecinaba.

La abuela relató que Rodrigo, de 23 años, era un hombre violento que agredía verbal y físicamente tanto a Luiza como a la niña. “Cada vez que mi nieta venía a casa, traía moretones en los brazos y piernas. Decía que se había caído, pero yo sabía que no era cierto”, explicó con angustia en dialogo con G1.

El cuerpo de María Clara Aguirre fue enterrado en septiembre y encontrado 20 días despues. Foto. G1

El 8 de octubre, los Servicios de Protección Infantil formalizaron la denuncia ante la Policía Civil, marcando el inicio oficial de la investigación.

Sin embargo, un giro aún más impactante se produjo cuando el padrastro envió un audio al padre biológico de la niña, informándole crudamente que la pequeña estaba muerta. “Tu hija está muerta. No existe más. No tenés más vínculo con Luiza ni con nadie. Dejá de molestar”, dijo Rodrigo, según consta en la grabación.

En qué estado encontraron el cuerpo de María Clara

El cuerpo fue encontrado el 14 de octubre, en avanzado estado de descomposición, lo que impidió que se realizara un velatorio.

Además, la autopsia pudo comprobar que la niña presentaba lesiones provocadas por un objeto contundente, posiblemente una herramienta, antes de su muerte.

El entierro se realizó en el cementerio de Colina da Paz, solo con la presencia de la familia del padre biológico.

María Clara era recordada por su familia como una niña cariñosa y juguetona, que disfrutaba de la compañía de sus primos. La abuela expresó su dolor: “Se convirtió en un ángel. No sabemos qué hacer. Es desesperante; no puedo asimilar lo que pasó”.

La casa donde encontraron a María Clara pertenecía a Rodrigo. Foto: Captura de video

Cómo sigue el caso

Ese mismo día del hallazgo, la policía detuvo a Luiza y Rodrigo, quienes confesaron el crimen y admitieron haber enterrado el cuerpo para ocultarlo. Además, en la residencia se encontraron 30 municiones reales y cinco cartuchos percutidos de calibre 38.

El padrastro, Rodrigo Ribeiro Machado, y la mamá de la nena, Luiza Aguirre Barbosa da Silva confesaron el asesinato. Foto: Captura

El martes 15 de octubre, tras la audiencia de custodia, el tribunal confirmó la prisión preventiva de ambos. Luiza fue trasladada a la cárcel de Votorantim, mientras que Rodrigo a la de Capão Bonito. Se espera que enfrenten cargos por homicidio agravado y ocultación de cadáver.

La investigación del caso está a cargo de la División de Investigaciones Generales (DIG) de Itapetininga. La policía solicitó pericias exhaustivas al Instituto de Criminalística (IC) y al Instituto Médico Legal (IML) para determinar la causa de la muerte de María Clara y reconstruir la dinámica de los hechos.