Hechos de violencia en Jujuy “buscan mellar la imagen de Morales”, advirtió el convencional Luna

El convencional Facundo Luna defendió la nueva constitución de la provincia, recordó que el pueblo jujeño expresó mayoritariamente en las urnas el apoyo a la propuesta del Frente Cambia Jujuy y sostuvo que los hechos de violencia “son parte de una campaña de desprestigio dirigida a mellar la imagen de un candidato que daña los planes del gobierno nacional de perpetuarse en el poder”.

“Al gobierno nacional no le gusta que un gobernador como Gerardo Morales les diga que se tienen que ir a la casa, que el Kirchnerismo ya cumplió un ciclo y que le hizo mucho daño al país”, afirmó.

En declaraciones radiales y consultado sobre la continuidad de los hechos de violencia por detrás del rechazo a la reforma, Luna dijo que “han hecho una campaña aquí que va a durar en la medida que puedan perjudicar una imagen porque, si bien hubo reclamos legítimos, se ha avanzado en la respuesta a esos reclamos, pero la protesta de algunos sectores continúa porque esta es una cuestión política”.

En este sentido cuestionó el slogan “Abajo la reforma” porque la modificación parcial del texto constitucional –remarcó- “se hizo dentro de la ley, a través de la Convención legitimada por la voluntad popular y ha concluido, fue aprobada, jurada y publicada en el Boletín Oficial”, por lo cual “es una consigna vacía que no tiene ningún sustento”.

Acerca de anuncios a nivel nacional sobre que se denunciará la inconstitucionalidad de la carta magna jujeña, Luna dijo que “ahí se ve el tinte político de lo que afirmó el presidente Alberto Fernández; nosotros tenemos un control de constitucionalidad que es judicial, no existe un control que pueda hacer algún ministerio para definir si ésta o cualquier otra constitución es constitucional o no. Esto lo van a decir los jueces en los planteos que vayan surgiendo en cada caso que les llegue y si se declara la inconstitucionalidad, será sobre un artículo concreto. No hay –insistió- un proceso de control por el que pueda el Gobierno nacional determinar la constitucionalidad de nuestra carta magna; es una falacia que inventa el presidente Alberto Fernández, que nos tiene acostumbrados a este tipo de furcios, como cuando dijo que no correspondía que intervenga Gendarmería nacional en el despeje de las rutas nacionales”.

Respecto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Jujuy en el marco de los incidentes violentos, estimó que las organizaciones de derechos humanos “no tienen nada que objetar porque la policía actuó como corresponde; más del 80 por ciento de los heridos el 20 de junio fueron policías, es decir, ese discurso que hubo una represión brutal de la policía no tiene nada de cierto porque a las claras resulta que fueron las fuerzas de seguridad las que terminaron totalmente lastimadas”, destacó.

Luna, además, aludiendo al papel desempeñado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, antes y durante los actos de sedición, opinó que “es una contradicción que el Kirchnerismo tenga como secretario de Derechos Humanos a un hombre que golpea gente” y agregó que a este funcionario “lo conocemos porque vino a Jujuy, golpeó a muchos policías y acostumbra imponer sus argumentos por la fuerza”.

Por otro lado, Luna explicó que en el ámbito de la Legislatura se constituyó una comisión para investigar y establecer responsabilidades en torno a lo sucedido el 20 de junio, “que han sido hechos muy graves y violentos, encuadrados dentro del delito de sedición, expresamente establecido en el artículo 22 de la Constitución nacional, que trae consecuencias severas porque va en contra del orden democrático y de la forma de gobierno”.