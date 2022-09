Hasta el 1 de octubre. Extienden plazo para inscribirse al subsidio a la energía electrica

El Gobierno de Jujuy gestionó ante la Secretaría de Energía de Nación la no aplicación de la segmentación de tarifas para usuarios residenciales durante septiembre, lo que significa que los usuarios jujeños aún recibirán el subsidio hasta el 30 de este mes. Asimismo, la Provincia, desde su Secretaría de Energía, insta a usuarios que no se hayan inscripto en la página o app del Gobierno Nacional para recibir subsidios a hacerlo, por lo que también junto a los diferentes municipios emprendió una campaña para informar y asistir a aquellos usuarios que hasta la fecha no pudieron inscribirse para acceder a las tarifas subsidiadas.