Habrá multas de más de $20.000 para quienes usen vidrios polarizados

Se trata de una infracción cada vez más costosa en base a los aumentos. Conocé los detalles.

Así como lo anunció el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aumentó el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para los importes de las multas e infracciones de tránsito. Desde principio de mes, todas las infracciones de tránsito son mucho más costosas y los vidrios polarizados del auto podrían tener una multa.

Según el Decreto Reglamentario 64/22, se mantendrá hasta el primer trimestre del 2025. Actualmente una de las infracciones más costosas es la de circular con exceso de velocidad cuando se va a más de 150 km por hora. Una multa así puede llegar casi a los dos millones de pesos ya que se considera y puede ser letal contra la vida de un tercero.

Monto de la multa por tener vidrios polarizados en CABA en octubre

El valor de la multa por tener los vidrios polarizados es de $23.569,50 y es una de las multas más baratas.

El valor de todas las multas de tránsito en CABA en octubre 2024

.Multa por exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $32.997,30.

.Multa por exceso de velocidad cuando se circula a más de 150 km/h: hasta $1.885.560.

.Multa por mal estacionamiento: $47.139

.Multa por pasar un semáforo en rojo: entre $94.179 y $707.085.

.Multa por obstruir rampas para discapacitados: $141.417

.Multa por obstruir carriles exclusivos: $65.994,60

.Multa por no tener la VTV: $47.139

.Multa por tener la VTV vencida: $47.139

.Multa por portar licencia de conducir vencida: $70.708,50

.Multa por no portar licencia de conducir: $23.569,50

.Multa por no utilizar el cinturón de seguridad: $47.139

.Multa por tener los vidrios polarizados: $23.569,50

.Multa por tapar la patente: $471.390.

.Multa por conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $47.139

.Multa por enviar mensajes de texto durante la conducción: $92.278.