Habló Soledad Biotti, la piquetera víctima de una fake news: «Queremos un trabajo digno»

«Nunca dije que no quería trabajar, pedimos un trabajo digno», señaló la joven , al referirse al recorte malicioso que la tuvo como protagonista involuntaria.

Soledad Biotti, la piquetera que se volvió viral a partir de un recorte tendencioso de una entrevista que dio durante la marcha piquetera que se realizó el viernes pasado.

«Nosotros no queremos depender del Gobierno. Queremos un trabajo digno, con salario en blanco y que nos cierre para pagar la canasta básica, que tengamos la posibilidad de jubilarnos. Nunca dije que no quería trabajar», manifestó la joven de 28 años.

En este contexto, Soledad remarcó que, contrariamente a lo que mucha gente cree, como beneficiaria de un plan social trabaja todos los días. «No es que nos quedamos sentadas en nuestra casa, de brazos cruzados, esperando que todo nos caiga. Yo trabajo en el merendero, en el roperito», explicó.

Por último, se refirió al linchamiento mediático que vivió a partir de la fake news que la tuvo como protagonista involuntaria y que fue utilizado por políticos, como María Eugenia Vidal, Luis Petri y José Luis Espert; hasta por medios de derecha que no se preocuparon por chequear la nota que le realizó una periodista.

«La verdad que no la pasé bien. Salió hasta en Google. Me enojé, porque siempre que vamos a las marchas decimos que queremos trabajar, que queremos un salario digno. Si me dicen ‘yo tengo un trabajo para vos’, dejo todo lo que estoy haciendo», concluyó.