Hablaron los policías que rescataron a la nena secuestrada: «Se puso a llorar, quería ir con su mamá»

Efectivos policiales que rescataron a M. en la ciudad de Luján, dieron detalles sobre la detención del secuestrador y el estado en que encontraron a la menor.

Los dos efectivos de la Bonaerense que este jueves lograron detener al secuestrador de la niña M. tras una alerta al 911, dieron sus impresiones sobre el momento en que se efectuó la detención y el rescate de la nena que cuyo paradero se desconocía desde hace tres días.

Ante el móvil en Luján, los efectivos policiales que rescataron a M. la nena de 7 años desaparecida, señalaron que el sujeto que la había secuestrado «en ningún momento puso resistencia» a la detención.

El sargento Diego Álvarez, de la Policía Bonaerense, relató que al momento de la detención el hombre les dio su nombre y vieron que la caja que estaba atrás de la bicicleta se movía: adentro estaba la menor.

«Él en ningún momento puso resistencia», indicó el policía sobre el momento en el que se produjo el arresto, señalando que el detenido dijo no saber nada sobre la búsqueda de la nena que se inició tras su secuestro en el barrio porteño de Villa Lugano.

La oficial Marianela Ledesma, por su parte, dijo que al caerse la bicicleta «se ve que la nena se asustó por el impacto contra el piso, estaba asustada y me dijo ‘quiero ir con mi mamá’. Entonces la saco de la caja, la alzo y noto que estaba fría, entonces me saco la campera para aliviarla».

«Simplemente la abracé hasta que mi compañero redujo al sospechoso», narró la oficial Ledesma. «Me dijo que estaba bien, que se habían perdido con Carlitos… Le pregunto si le había hecho algo y me dijo que no. Estaba tranquila», agregó, aunque aclaró que «tenía hambre, hace tres días que no comía».

Sobre la hipótesis de que el sujeto pretendía esconder a M. en la caja de cartón para evitar ser atrapado, el sargento Álvarez dio su impresión al momento de la detención: «Pienso que era por el frío, porque se manejaba muy tranquilo para andar escondiéndola».