“Todos nos tenemos que vacunar porque si no se vacuna el nieto contagia al abuelo. Ahora hay vacunas por las compras, por donaciones y en ese panorama, ya en junio Jujuy habilitó todas las estrategias posibles: fuimos los primeros en abrir bajo el rango de 60 años, lo que significó no muchos halagos por parte de los colegas ministros; fue allí que planteamos avanzar antes de las fechas de vencimiento, porque las vacunas se vencen independientemente de si terminó o no de vacunar Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires; hemos planteado avanzar porque nuestra realidad provincial es otra”, agregó.

“Hemos vacunado casa por casa, en operativos, con el VacuMóvil, en hospitales, CAPS, clubes, centros culturales, ferias, peatonales y el Gobernador sumó el decreto para vacunación obligatoria de trabajadores del Estado y también para el uso del transporte público, por lo tanto la persona que aún no se vacunó es porque no quiso”, añadió Bouhid, reiterando que “hemos alcanzando un ritmo de hasta 17 mil dosis aplicadas en un día; hoy en un promedio de 3.500 a 5.000 vacunas diarias con la campaña abierta de forma libre para toda persona desde los 3 años de edad. Por eso, volvemos a plantear: si las personas no quieren vacunarse, por qué no aplicar tercera dosis”.

En tanto, Bouhid indicó que “la estrategia es mantener la provincia en actividad, los chicos en las escuelas, los comercios abiertos, aprendiendo a convivir con el virus siempre con conciencia del autocuidado” y recordó que “el sistema sanitario se reforzó con una inversión que supera los 1.200 millones de pesos desde marzo del año pasado, poniendo a disposición de los jujeños la batería de tratamientos existentes en el mundo y haciendo en 6 años de Gobiero, lo que no se hizo en salud en tres décadas”.

Para finalizar, aseguró que “continúan en su trabajo los 3000 agentes de la salud incorporados en 2020” y que “debemos estar orgullosos de todo nuestro equipo de salud; cada trabajador y cada trabajadora es digno de admiración y respeto. Logramos confluir en una mesa de trabajo permanente con los gremios de la que participan ATSA, ATE y UPCN con gran compromiso con el objetivo único de aportar para el cuidado de los jujeños”.