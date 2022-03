Guillermo Francella, sobre Granizo: “Debe ser la primera vez se hace cine catástrofe en la Argentina, y estar a la altura del resto del mundo me hace sentir muy orgulloso”

El actor, junto al director Marcos Carnevale, dialogaron acerca del film que estrena este miércoles en Netflix

La cultura de la cancelación. Las vicisitudes de la fama. Un padre que, luego de un hecho trágico y en busca de explicaciones, dejó todo de lado para ser el mejor, incluso a su propia hija. Todo envuelto en un amable papel de regalo, con moño de cine catástrofe. Cuanto más se adentra uno en la trama de Granizo, más capas se encuentran. La nueva película de Marcos Carnevale, protagonizada por Guillermo Francella (misma dupla de Corazón de León), que puede verse en Netflix a partir de este miércoles, atraviesa muchas de las obsesiones de sus responsables, aun cuando vista traje de comedia agridulce con foco en relaciones familiares, y cuente con efectos especiales para nada frecuentes en el cine nacional .

En esa multiplicidad temática es donde director y actor se sienten más cómodos, creando un film divertido y a la vez reflexivo, cuyo proceso de creación atravesó la pandemia, y le ganó.

Un meteorólogo apodado “el infalible” que por primera vez falla, quedando bajo una tormenta de emociones que se lleva puesta no solo su vida, sino también la de quienes confiaban en él. Francella se apura a defenderlo: “ Es alguien amado se equivoca en un diagnóstico que trae costos, lastima, provoca destrozos, genera pérdidas económicas. Pero no es con mala intención, él garantiza algo porque está muy seguro, no es un improvisado sino alguien que estudió y se esforzó mucho para ser quién es ”.

-Cuesta encuadrar Granizo dentro de un género.

Guillermo Francella: -Porque en la película hablamos de muchas cosas. Hay mucha comedia, emoción, pero también hay momentos en los que se para la pelota y se piensa: “¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo se revierte algo así? ¿De príncipe a mendigo de un plumazo? ¿Por qué?”.

-La “cancelación”, esa palabra tan de moda que no se entiende bien qué es.

Marcos Carnevale: -Con el advenimiento de las redes como medio de comunicación todo es más inmediato. La adjetivación y la opinión encontró lugar en los anónimos, los mismos que antes no tenían adónde expresarlo, más que en sus grupos de pertenencia. Y de pronto tienen su mini momentito de pseudo fama y así ver cuántos likes suman. Para mí tiene que ver con la condición humana, como eso de convertirte en un “hater”. De pronto ves que tenés más likes si te vestís de villano que de héroe. Todo muy polarizado, muy exagerado. Vivimos en una época de grieta total donde están los buenos y los malos, de un lado y de otro .

GF: -Nos gustó llevarlo a la práctica, imaginar qué puede pasar y qué provoca en la gente la crueldad de las redes, y también qué provoca ser protagonista en una red social, castigando y lastimando a alguien. Ex profeso lo mostramos exacerbado, pero es la consecuencia real de un momento tan particular como el que se vive en el mundo hoy. Además en este caso se suma la pregunta: ¿Qué pasa con el éxito? ¿Qué es y hasta donde tenés que creerle? La misma hija se lo dice a mi personaje: “Todos los que te dicen que te quieren en realidad no lo hacen, quieren a un personaje”.

MC: -Es así, dijiste algo políticamente incorrecto, te mandaste un moco importante o fallaste, como es el caso del personaje de Guillermo, y no te la perdonan. Inmediatamente no te quieren más. Lo que me asusta y me angustia un poco es cómo alguien te puede gritar “Genio” y al momento siguiente te odia, al punto de tener que huir de tu propio lugar porque te pueden linchar. Es bravísimo.

-¿Sufren las redes sociales?

GF: -No tengo redes, en eso soy un bicho raro de esta profesión. A veces me seduce leer a alguien o divertirme con un reel en un Instagram. Entonces observo y veo cómo funcionan, pero no comulgo mucho con ellas. Gracias a Dios no me ha pasado, aunque tampoco me expongo tanto. A todos les consta que hago muy pocas notas, y solamente cuando tengo que difundir un trabajo, como en este caso. Igualmente sé que se da esa crueldad, lo observo, sé lo duro que se pone todo. Y a veces ni siquiera desde el anonimato sino con nombre y apellido. Y también desde el universo periodístico veo operaciones que a una legua te das cuenta de que lo son. Ves la intención en la crueldad, porque los piolines se les ven a cuatro cuadras .

MC: -Hay críticos no diplomados que hacen crítica de todas las películas, y dicen cualquier cosa. Cuando uno expone un material o se expone a sí mismo se sumerge en el mar de la opinión. Viene desde el “Genio” hasta “Dedicate a otra cosa”. Pero yo me manejo con muy pocas redes, y no ventilo mi vida. Lo que se sabe es porque me lo han preguntado y yo no miento. Las redes sociales son un mundo sin salida y peligroso. Y hay mucha gente a la que le gusta estar ahí, que genera contenidos para provocar porque lo necesitan. Pero no es mi caso. El héroe está un poquito demodé. Ha perdido lustre con el paso del tiempo, y hoy es hasta medio grasa. Igual no sé cuántos de esos tienen el coraje de plantarse frente a los que denostan y mantener ese odio, o incluso la opinión . No lo sé.

-Guillermo, vos no recibiste críticas en la vida virtual pero en la real varias veces te han mirado feo…

GF: -(Se ríe). Es verdad. Pero más que mirar feo, fue escuchar algunos comentarios por lo bajo. Una vez al entrar a un restaurante, siento que alguien dice: “Se saluda, ¿no?”. Otra vez, una señora me vio de lejos, se señaló el cachete y me dijo: “Beso”. Y yo fui y le di el beso. Y la mejor fue en la consulta de un odontólogo al que iba por primera vez. Entré a la sala de espera, y como había mucha gente me dio un poco de pudor. Le dije bajito a la recepcionista: “Buenas tardes”, y me contestó “Ah, lo hacía más simpático”. Y acababa de llegar.

MC: -Pero esas son situaciones lindas…

GF: -Claro, ese tipo de reclamo me resulta muy lindo, muy simpático, no lo padezco porque entiendo que viene desde el amor. Es precioso.

-Después de películas como El clan o Animal, donde exploraste un lado más oscuro, volvés a la comedia. Tu personaje en el inicio del film, incluso tiene varios guiños a trabajos anteriores. ¿Por qué este nuevo cambio?

GF: -Me encanta tocar ambas cuerdas. Me sedujo mucho el guion de Nicolás Giacobone. Cuando hice Animal, de Armando Bo, Nico ya me había hablado de esta historia. Después de leerlo se lo di a Marcos, se juntaron y encontraron otras cosas también para transitarlo. Me pareció que tenía un arco muy lindo para jugar. Hay humor, pero también tengo momentos muy emotivos con mi hija, algo que me encantó transitar. En eso fue muy importante el trabajo con Romina Fernandes, a quien conocí viendo una obra de teatro y me impactó, le propuse a Marcos que le hiciera una prueba y también le encantó. Había muchos elementos como para querer sumarme, le tenía y le tengo mucha fe.

MC: -Me atrevo a contestar por Guillermo. El enfoque que él le da es por la esencia de la historia y del personaje, más que por el género. No es que elige policiales o personajes oscuros. Se engancha y siempre quiere que haya una esencia, que esté claro lo que se está contando.