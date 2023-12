Gran Hermano: estalló el escándalo entre Furia y Sabrina tras la primera eliminación

Hace una semana Gran Hermano comenzó una nueva edición y, tras los primeros días, se llevó a cabo la primera gala de eliminación. En la misma quedó fuera de la casa Hernán, uno de los participantes cordobeses. Y, si bien el resto de los hermanitos se mostraron sorprendidos, también se decepcionaron debido a que Juliana, alias Furia, no fue la primera en salir de la casa.



Hay que destacar que, desde su ingreso a Gran Hermano, Juliana no fue bien recibida por el resto de los participantes, por lo que después de la primera gala de eliminación estalló el escándalo. Entre ella y Sabrina comenzaron a discutir al punto de que se la llega a escuchar a Furia gritar: «A bancársela» debido a que tildó a su compañera de no tener la fuerza necesaria para hablar sobre ella en vivo.

En cuanto al resto de participantes, los jugadores se mostraron indignados y molestos por la discusión. De hecho, Isabel fue una de las que más enojada se dejó ver y hasta llegó a adjudicar que, a pesar de que el público no lo nota, Juliana «es mala mala». Asimismo, se mostraron desconcertados por la salida de Hernán.

«No sé qué pasó con la gente de afuera», llegaron a decir mientras de fondo Sabrina y Furia aún discutían de forma cada vez más elevada. Aún así, el origen del problema todavía se desconoce con exactitud, pero todo tendría que ver con la pregunta que Santiago del Moro le realizó a Sabrina en vivo: «¿Qué opinas de Furia?».