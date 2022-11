Gran Hermano: el debate con Juliana «Tini», la sexta eliminada

Tras abandonar la casa, la ex participante habló de todo con Santiago del Moro y los panelistas de Telefe.

Juliana, conocida como «Tini», se convirtió este domingo en la sexta eliminada de Gran Hermano 2022, y justo en el día de su cumpleaños, este lunes estuvo en el debate en Telefe.

La novia de Maxi se sometió al duro mano a mano con Santiago del Moro y el panel del programa.

Gran Hermano: el debate con Juliana

Se esperaba que Juliana respondiera todo luego de convertirse en la sexta eliminada del certamen. Su estrategia, sus errores y su relación con Maxi, y mucho más.

«Intuía mi salida. Creo que me jugó en contra tener a dos personas en placa que iban en contra de mi grupo y mi juego», analizó. «Soy demasiado honesta, y tal vez el hecho de haberme confrontado con las chicas, a la gente quizás les hizo ruido. El estar en pareja con Maxi, quizás fue criticado por aislarnos y nos jugó en contra», agregó.

«No sentí que Maxi me haga ningún encargo. Me pidió que lo venga a recibir el día que salga, para que no venga la familia desde tan lejos», reveló sobre su pareja. «No me considero una persona tóxica. Sí emocional y frontal», añadió.

Dijo estar «enamorada» de Maxi, y que hay «una conexión enorme» con él.

CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER GRAN HERMANO, EL DEBATE

Cada participante eliminado de la casa tendrá una charla íntima con Santiago del Moro en la noche del lunes.

Junto al conductor del reality habrá un equipo de analistas conformado por Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato que aportarán su mirada e interpretación de cada etapa del Juego y las estrategias que vayan mostrando cada uno de ellos.

El programa se podrá ver por la pantalla de Telefe o Pluto TV desde las 21.45. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.