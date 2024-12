Gran Hermano: con sanción al líder, así quedó la placa final de nominados

Con el liderazgo semanal en sus manos, Ulises Apóstolo debía elegir a quién rescatar de la placa y a quién exponer al voto telefónico, pero incurrió en algunos errores.

Gran Hermano tuvo su tercera gala de nominación en la noche de este miércoles, con la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe. El reality, que ya ha vuelto a conquistar a los televidentes, avanza tras las dos primeras eliminaciones de Delfina De Lellis y Renato Rossini.

Con el liderazgo semanal en manos de Ulises Apóstolo, los participantes tuvieron que ingresar al confesionario nuevamente para elegir a quién enviar a placa, teniendo en cuenta que Brian Alberto ya se encontraba nominado, luego de ser sancionado por Gran Hermano por abrir uno de los box del kiosco, y Santiago Algorta y Andrea Lázaro habían sido fulminados por el líder.

Cabe destacar que, en esta oportunidad, el politólogo cordobés tenía la posibilidad de auto-fulminarse (otra de las novedades de esta edición), pero eligió no correr el riesgo en placa nuevamente, lo que le valió numerosas críticas en redes sociales. Además, le dio inmunidad a Giuliano «Nano» Vaschetto, quien no parece jugar enteramente del bando del cordobés, pero él no lo sabe.