Graciela Alfano se mostró bailando en topless y se volvió viral: «¡Feliz de estar viva!»

Graciela Alfano, una vez más, compartió un video subido de tono y se convirtió en Tendencia en las redes sociales.

La modelo y actriz de 72 años se mostró súper sexy en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores. «Buen día everyone! Feliz de estar viva», expresó.

En el video, Alfano se mostró recién levantada, de muy buen ánimo.

Y bailando en topless y con una tanga, que se dejó ver por el reflejo del espejo, siempre con una gran sonrisa.

Graciela Alfano se mostró en ropa interior y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Fotos: captura video Instagram.

Rápidamente, como era de esperarse, el video de Alfano comenzó a replicarse en las redes sociales, convirtiéndose en viral.

Incluso, la propia ex vedette compartió en su Instagram algunos de los elogios que recibió por el video.

«Mira Grace…. Y yo con 54 envuelto en un acolchado en casa», «Por favor que alguien ponga el meme de todisima», «Diosaaaa», «Ojalá llegue yo a los 72 con ese pintón, madre mía», «Es la verdadera MILF está mujer. No tiene comparación», y «Mientras la pasa está madura más dulce es la fruta», fueron algunos de los comentarios que recibió el video de Alfano, en su gran mayoría elogiosos con su figura.

Graciela Alfano contó el grave problema de salud que enfrentó

«Tuve cáncer dos veces. Ahora estoy sana. Me sacaron un riñón, me sacaron la glándula tiroides. Pasé momentos realmente dificilísimos donde no tenía ganas de hablar ni compartir con nadie porque mi salud no me lo permitía: tenía que poner toda la energía en mí misma”, contó ‘Grace’ en una entrevista con el portal Teleshow.

Sobre cómo se lo comunicó su médico, detalló: “Mi amigo médico me dijo: ‘Vení a mi casa’. Ahí me cagué porque dije: ‘Ay, la miércoles…’. Me habían hecho una ecografía. Y me dice: ‘Tenés un tumor de nueve centímetros en el riñón’. Finalmente, cuando lo extirparon, eran 800 gramos, entre riñón y tumor. ‘Y esto no es todo: tenés otro de tres centímetros en la tiroides’”.

Alfano contó que tomó la decisión de darlo a conocer públicamente, algo que le valió recibir distintas muestras de apoyo: “La respuesta más fuerte que me dieron es: ‘Me ayudaste a no rendirme’. ¡Guau! ‘¿Yo?’, dije. Uno no cree que eso puede pasar a alguien que no conocés. Siempre hay un gran beneficio detrás de grandes dramas”.