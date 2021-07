Goycochea dejó sin palabras a Tetaz, el periodista devenido en candidato del Pro

El ex arquero de la Selección argentina y el economista del PRO protagonizaron un ida y vuelta sobre el rol del Estado y la educación fue uno de los ejes abordados.

La emisión del sábado de “La noche de Mirtha” tuvo un tenso cruce entre Sergio Goycochea y el economista Martín Tetaz.

Como lo hace siempre el economista y candidato de diputados por el Pro cuestionara la gestión del Gobierno nacional y los últimos 30 años de la Argentina, Juana Viale quiso saber qué opinaba el periodista y comentarista deportivo.

«Estoy cansado de escuchar las cuestiones con nombre propio, es una cuestión más profunda. Acá nos detenemos en la última etapa. Parece que por lo que pasó en el último año es culpable de todo: de la educación, de la economía, del trabajo. Para crecer hay que pensar en un proyecto y dejar de individualizar la oposición en nombres propios», disparó Goyco.

Interpelado Tetaz respondió: «Yo no tengo nada personal con Máximo Kirchner. Me imagino que debe ser un tipo de primera con los amigos pero representa un discurso que desvaloriza el mérito y el esfuerzo. Mirá el desprecio por los jubilados. ¿Qué mensaje le transmitimos a los pibes?».

Ante esto, el ex arquero de la Selección argentina insistió: “más allá de la ideología tendríamos que tener un proyecto. Luchemos contra esa realidad. Esto es un barco, si la mayor parte de la tripulación está mal, el barco se hunde. Todo nace en la educación porque crecí con valores. Mi viejo me dio los valores, no necesito ir a una universidad privada. Lo que yo quiero focalizar es que no es una cuestión del último año».