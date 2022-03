Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: una primera cita secreta, dudas, rumores, una gran familia y la boda que todavía no fue

Los actores y actuales compañeros de la obra Desnudos -donde, asegura, se divierten más que en casa- ya celebran 12 años de amor y la crianza de sus dos hijos,

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia trabajaron por primera vez juntos en Chiquititas sin fin, en el 2006, y al año siguiente compartieron el escenario en La jaula de las locas. Pero la magia del amor sucedió en el 2010, mientras grababan la novela Malparida , con gran éxito, en Canal 13.

A pesar de que no compartían muchas escenas, cada vez que se encontraban en el estudio se miraban y eran obvios: se sonreían con complicidad y conversaban mucho. Y así, casi sin darse cuenta, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia tuvieron una primera cita.

A ella le advirtieron que él era muy pícaro: venía de resonados romances con colegas como Mercedes Oviedo (su novia oficial del 2007 al 2009), y luego con Marcela Kloosterboer, María Fernanda Callejón y Cecilia Roth.

Además se había mostrado hiper acaramelado y enamorado d Sabrina Garciarena en Reality Reality, aquel bizarro programa de Canal 9 en el que ambos participaron. Pero Brenda, que pensaba que en realidad nunca se iba a enamorar de un actor porque no eran su target, no les prestó demasiada atención a esos comentarios.

Y aunque pocos -y quizá ellos mismos- estaban dispuestos a apostar por ellos, ambos se terminaron enamorando en silencio. A los cuatro meses de aquellos primeros acercamientos, ella quedó embarazada de Eloy, que nació en agosto del 2011. Enseguida se fueron a vivir juntos, y en el 2017 tuvieron a su segunda hija, Alfonsina. Y a pesar de que hubo rumores de crisis, la pareja sigue viento en popa.

Alguna vez contaron que la primera cita sucedió de manera secreta en la casa de Heredia porque tal era su popularidad por entonces, que preferían ser precavidos y no exponerse a las miradas de curiosos: apenas se estaban conociendo. Gonzalo venía de hacer Valientes, también en Canal 13, y su popularidad iba en aumento con Malparida, tira que protagonizó de la mano de Juanita Viale. “Gonzalo estaba muy soltero y codiciado y la remó, porque yo siempre dije que no iba a salir con un actor” , confesó mucho tiempos después Gandini.

Hace unos meses se volvió a rumorear que estaban atravesando una crisis de pareja, cosa que ellos negaron con la simpleza de siempre. Y tan lejos están de esa situación que aún hoy hablan de matrimonio. “ En algún punto siento que ya nos casamos porque Gonzalo me hizo una propuesta de lo más hermosa cuando estuvimos de vacaciones en México , en el 2018. Me acuerdo que lloré tanto que no escuché lo que decía. Después me contó que tenía pensado algo que no se pudo dar porque llovió y había mucho viento. No fue como lo soñó pero fue hermoso de todas maneras. Me propuso casamiento, pero la verdad es que nuestra historia es una celebración del amor porque después de tantos años y dos hijos, nos unen millones de cosas. Hemos pasado por muchos momentos buenos y no tanto, y lo celebramos. Es difícil encontrar un compañero, alguien con quien crecer a la par”, detalló Gandini en una entrevista.

Ambos de perfil bajo, siempre le escaparon a los escándalos aunque los dos son muy populares y no pueden evitar que se hable de ellos. Hija de la ex modelo y actriz Daniela Cardone, Gandini contó muchas veces que “nunca había tenido un romance con un compañero”. Sin embargo, esta vez el amor fue más fuerte. “Me relajé y fluyó. Además, por suerte, no nos veíamos tanto durante las grabaciones de Malparida. Y a los cuatro meses de estar saliendo quedé embarazada. Fue algo que buscamos inconscientemente, porque sabíamos que podía pasar”, confesó hace un tiempo. Y hasta se animó a revelar cómo se llaman en la intimidad: “Me dice pollita amarilla, o pioja. Y yo a él le digo mi amor”.

La boda que aún no fue

El casamiento se fue postergando año tras año pero la idea es celebrarlo en breve. Aunque todavía no se habla de preparativos, Brenda ya sabe que va a lucir el vestido de novia que usó su madre para su segundo matrimonio conRolando Pisanú.

“Me trae hermosos recuerdos porque Rolando es como mi segundo papá. Mi mamá me lo dio hace unos años porque teníamos planes de casarnos, y le dije que lo iba a usar en algún momento. Quizá le haga algunas modificaciones. También tengo el de mi abuela y el de mi bisabuela”, detalló la actriz. ¿La fecha de la boda? Todavía no está dicha la última palabra porque los dos tienen mucho trabajo. Pero las ganas están. “Sería como sellar estos 11 años de amor y dos hijos que logramos casi sin pensarlo”.

Amor y trabajo van de la mano