Gollan: «La provincia de Buenos Aires va a tener programa Qunita»

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, confirmó que «la provincia de Buenos Aires va a tener programa Qunita», el plan puesto en marcha en 2015 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para combatir la mortalidad infantil por colecho y que luego fue desarticulado por el gobierno de Mauricio Macri.

«Se perdió un programa que salvaba vidas», expresó Gollan en una conferencia de prensa en la Gobernación bonaerense, en La Plata.

El ministro aludió al sobreseimiento que días atrás dispuso la justicia en la causa que investigaba el llamado «Plan Qunita» de provisión de kits para recién nacidos, donde el ministro era uno de los 18 procesados.

«La señora Graciela Ocaña denunció que fue con su tía a Once y preguntó por 28 productos, entre los que no estaba el moisés, y le daba más barato; se hicieron tres pericias, pero le daba mal a lo que pretendía en la justicia que era perseguir políticamente. Y un coro de medios decía que estaba todo probado (las presuntas irregularidades)», recordó el funcionario.

Gollan cuestionó además que tras conocerse el sobreseimiento en la causa «en lugar de darnos 10 minutos en dichos medios, la pasean a Ocaña, la denunciante falsa, para tratar de instalar que no es que no hubo delito sino que no se pudo probar, tratan de instalar que algo falló».

En ese contexto, el titular de la cartera de salud provincial confirmó que «la provincia de Buenos Aires va a tener programa Qunita».

El mandatario bonaerense, Axel Kicillof, también cuestionó el manejo de los medios que, según expresó, casi invisibilizaron el sobreseimiento de los 18 procesados en la causa Qunita.

Destacó que esa causa fue un caso de «lawfare» y afirmó que «se hizo justicia (con los sobreseimientos) y se haría más justicia con el equivalente de cobertura en aquellos medios que fogonearon y difundieron la causa que terminó en un papelón, porque era un caso de persecución».

«Qunita era un programa en favor de quienes más lo necesitan, se trata de un beneficio del que se privaba a una población que lo necesitaba. Era un programa inocente, en favor de los que más lo necesitaban», puntualizó.

El Tribunal Oral Federal N°1 resolvió por unanimidad y en consonancia con lo que había propuesto la fiscal Gabriela Baigún sobreseer a todos los imputados y poner así fin a la causa conocida como «Plan Qunita».

La fiscal desistió de la acusación tras evaluar documentación y pruebas durante la etapa de instrucción de la causa, lo que arrojó como conclusión que no hubo perjuicio contra el Estado y, en consecuencia, no existió delito.

Además de Gollan y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; otro funcionario acusado de pagar presuntos sobreprecios por los kits y luego sobreseído fue el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández.

La causa se abrió a raíz de una denuncia de la diputada nacional Graciela Ocaña y fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano.