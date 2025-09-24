Giro en el escándalo de la «kiss cam» de Coldplay: revelan que el CEO «traicionado» estaba en el mismo concierto junto a otra mujer

El video viral de la «kiss cam» del concierto de Coldplay que dio la vuelta al mundo y puso a la compañía Astronomer en el ojo de la tormenta, fue el puntapié de un escándalo que persiste aún dos meses después.

Al principio circularon solo dos nombres: Kristin Cabot, la exdirectora del personal, y Andy Byron, su jefe y ex CEO de la empresa. Pero los protagonistas detrás de la presunta infidelidad resultaron ser más.

Había más de 50.000 personas en el concierto de la banda liderada por Chris Martin en el Gillette Stadium de Boston. Y esta «pareja» quedó expuesta de una forma más que accidentada.

Chris Martin descubrió a la pareja «infraganti» de Andy Byron y Kristin Cabot.

Al ver sus rostros horrorizados en la pantalla gigante, entró en acción la voz del cantante, que sin querer echó más leña al fuego con su atinado comentario: «Estos dos son muy tímidos o están en una aventura».

Luego salió a la luz que Byron era un hombre casado, padre de dos hijos junto a Megan Kerrigan, y que Kristin estaba en pareja con Andrew Cabot, el director ejecutivo de otra compañía, llamada Privateer Rum.

Tras viralizarse ese breve clip de Byron y Kristin meciéndose al ritmo de «Viva la vida», llegaron las consecuencias. En el plano profesional ambos quedaron desvinculados de la empresa especializada en análisis de DataOps, primero con una licencia obligada, y finalmente ambos renunciaron.

En lo personal también empezaron a circularon rumores sin parar, y aunque todos guardaron silencio, el hecho más evidente fue que Megan Kerrigan Byron borró su apellido de casada de forma inmediata, y luego desactivó todos sus perfiles públicos.

La reacción de la esposa de Andy Byron fue inmediata: borró su apellido de casada.

Al principio Andrew Cabot, el esposo de Kristin, mantuvo el bajo perfil, y muchos creyeron que había sido víctima de una traición, hasta que habló a través de un portavoz.

Andrew aclaró que ya estaban separados en el momento del recital y que incluso habían iniciado el divorcio. Pero omitió algunos detalles que se dieron a conocer recientemente.

¿Guerra de infieles en el concierto de Coldplay?: la versión de Kristin Cabot

Una fuente cercana a Cabot rompió el silencio en diálogo con la revista People, y confirmó que Kristin ya se estaba divorciando de su marido antes de asistir al concierto con Byron.

Video

El nuevo video de la infidelidad de Andy Byron en el concierto de Coldplay

De manera enfática, la portavoz de Kristin declaró: «Ella no es una rompehogares, ya estaba separada de su exesposo, viviendo en casas distintas, y Andrew incluso estuvo en el mismo concierto, con otra mujer con la que tenía una cita, que ahora es su novia».

Aseguró que desde aquel 16 de julio la exjefa de recursos humanos de Astronomer casi no sale de su casa, y que cada vez que fue a buscar a la escuela a sus hijos fue víctima de «humillaciones públicas».

Andrew Cabot, el exmarido de Kristin Cabot, heredero de una importante destilería.

En un intento por aclarar la naturaleza de la relación con Byron, la fuente cercana a Kristin aseguró que solo mantenían una «amistad cercana». «Tenían una excelente relación laboral, pero no hubo ningún romance», expresó.

«Fue inapropiado abrazar a su jefe en un concierto, y ella asume toda la responsabilidad sobre eso, pero el escándalo, el daño a su familia, y la pérdida de su trabajo, todo eso es muy injusto», agregó.

Aislada, sin trabajo y humillada: el día después de la «kiss cam» de Coldplay

Aseguró que Kristin tuvo «una reacción instintiva» cuando tapó su rostro, y lo atribuyó a la vergüenza de estar siendo vista frente a miles de personas. «Ella no tenía nada que ocultar, ya que incluso su exmarido estaba presente con otra mujer en la inmensidad del estadio», manifestó.

«Lo terrible es que la humillación pública esté justificada como castigo social, que las burlas y la diversión a costa de la vida privada sean una opción, y que no se mida el efecto que eso puede tener», indicó la fuente cercana a Cabot.

Kristin Cabot era la jefa de recursos humanos de Astronomer. Foto: LinkedIn

También aseguró que Kristin «recibió unas 900 amenazas de muerte» en su teléfono en los primeros tres días después del escándalo. Luego insistió en que se trata de «personas reales y familias reales», que quedaron muy afectadas por todo lo que se dijo sobre sus vidas.

«Kristin solicitó el divorcio el 13 de agosto, y su exesposo estuvo de acuerdo porque era una decisión ya muy meditada y tomada, pensando en el bienestar de los dos hijos de su primer matrimonio, y los otros dos hijos de Andrew de un matrimonio anterior», informó.

Andy Byron, el ex CEO de Astronomer, aún guarda silencio. Foto: LinkedIn

También la defendió de su reputación como familia millonaria. «Kristin es y siempre ha sido una de las mujeres más trabajadoras que he conocido, trabaja desde los 15 años y tiene una trayectoria impecable en publicidad de 22 años; realmente es una persona que se hizo a sí misma y tiene derecho a haber conseguido bienes materiales por ello», sentenció.

La fuente aseguró que la exdirectora está centrada en sus hijos y en ayudarlos a superar la desaprobación social y el bullying que sufrieron en la escuela.

«Kristin tiene muchos familiares y amigos a su alrededor que saben quién es realmente y la aman, todos la apoyarán en esto, pero tomará tiempo salir adelante», proyectó.