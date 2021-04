Giacoppo le respondió a Carolina Moisés

La senadora nacional, Silvia Giacoppo (UCR/JxC) le respondió a través de las redes sociales a la diputada Carolina Moisés sobre la situación de los docentes y las clases presenciales.

Al respecto, Giacoppo señaló: “Diputada, no son 10 los docentes fallecidos en estos tres meses del 2021 sino 7. Durante 2020 en pandemia y enseñando desde sus casas fallecieron 56 docentes por Covid. Lamentamos todas esas muertes. Pero queda claro que no es culpa de las clases. Y que usted no quiere las escuelas abiertas”.

Más tarde, además la senadora señaló que “el gobierno de Jujuy y en particular el gobernador Gerardo Morales está gestionando la pandemia con mucha conciencia, tomando las decisiones que hay que tomar y garantizando las condiciones de salud para todos los jujeños”.

La diputada Moisés había solicitado el cese de las clases presenciales y acusado al gobierno provincial sobre las condiciones sanitarias.