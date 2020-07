Giacoppo: “Debemos estar atentos a estas cuestiones que hacen a la calidad de nuestra república”

La senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio) se refirió hoy, en declaraciones radiales, a la intención del gobierno nacional d elevar al congreso un proyecto de reforma Judicial. “No conocemos el proyecto”, señaló, “lo único que sabemos es lo que ha trascendido en los medios, pero lo que he escuchado del presidente es atinado, necesario”.

“No podemos seguir con una justicia con procesos de 15 o 20 años. En cualquier país normal los plazos no van más allá de los 2 o 3 años. Acá, las causas terminan prescribiendo”, agregó.

Por otra parte, destacó que “no comparto la teoría Zaffaroni que plantea la ampliación del número de jueces porque no confío en la intención de esa reforma. Lo que se ve allí es la intención de licuar el poder y de que todas las causas que están en curso, las de corrupción, terminen en la corte”.

La ampliación de los juzgados federales, también está bien”, indicó. “El proyecto –lo que se conoce hasta ahora de él- plantea una necesidad de acelerar los trámites judiciales que hoy son lentos y la justicia lenta no es justicia. La concentración en los juzgados de Comodoro Py no ayuda a esa celeridad ni a lo que la sociedad espera que es que se aclaren los casos. La sensación de la gente es que las causas no se resuelven nunca”.

“Las declaraciones sobre el proyecto del Presidente van en el sentido correcto, son atinadas. Pero la otra corriente de su espacio, la más dura trasluce alguna segunda intención”, destacó la senadora.

“Para ser aprobado en el Congreso se requiere de una mayoría calificada. Como en cada caso sensible a nuestra Constitución como cuando se hace la selección de jueces, por ejemplo”, afirmó “pero debemos estar atentos a la conformación del Consejo Consultivo que elaborará el informe sobre el proyecto, que es una necesidad, pero la influencia de los sectores más duros del oficialismo pueden torcer esas buenas intenciones”.

Giacoppo hizo hincapié en otro tema al señalar que “hoy, me parece grave que se quieran revisar los concursos, las ternas y los traslados que estaban en curso porque hay que avanzar en cubrir esas vacantes. Hoy se generan problemas en todas las provincias por la falta de miembros en los juzgados”.

“Además, en medio de la anunciada reforma judicial y la intención de analizar la ampliación de la Corte Suprema, el Gobierno nacional reclama formalmente una revisión sobre el traslado de varios jueces a través de un representante en el Consejo de la Magistratura. Este parece ser un intento de controlar de algún modo a la Justicia. Veremos si el tema de trata esta semana en el Consejo de la Magistratura. Es llamativa esta decisión de revisar los traslados previamente acordados”, indicó.

“Debemos estar atentos a estas cuestiones que hacen a la calidad de nuestra república”, concluyó Giacoppo.

Buenos Aires, 20 de julio de 2020