Germán «Tripa» Tripel habló de un sorpresivo regreso de Mambrú: «Me gustaría…»

El exmiembro del recordado grupo juvenil reveló que mantiene conversaciones con sus compañeros sobre una posible vuelta.

Germán «Tripa» Tripel rompió el silencio y se mostró abierto a la posibilidad de una vuelta de Mambrú, el recordado grupo pop que marcó una época a comienzos de los 2000.

En diálogo con el programa MShow, Ciudad Magazine, el músico reveló que existe un interés real por parte de los exintegrantes en concretar un reencuentro y que ya comenzaron a darse algunas conversaciones al respecto.

«Me encantaría que en algún momento nos pongamos de acuerdo», expresó el artista, entusiasmando a quienes fueron fanáticos de la banda. Y, fiel a su estilo, añadió entre risas: «Pasa que, según un estudio último, no sabemos si hay un escenario que banque tanto peso, estamos excedidos en asados. No, mentira, es un chiste».

La posibilidad de una reunión no parece tan lejana, según él mismo contó. Tripel detalló que ya retomó el contacto con sus antiguos compañeros: «Gero viene ahora en junio, julio, creo que va a presentar un proyecto con la familia. Con Manu ya nos contactamos, con Milton estuve hablando un montón por el tema de lo que pasó en Bahía y hubo muy buena onda el año pasado, pero faltaba Gero. Y ahora viene Gero, somos cinco tías difíciles de roer».

Además, Germán destacó el lazo especial que lo une con los demás miembros de Mambrú, especialmente por los momentos difíciles que atravesaron juntos. «Me gustaría un reencuentro. Son los cuatro que más entienden lo que pasé yo, y yo entiendo lo que pasaron ellos. Mi mujer me entiende, mis amigos me entienden, pero ellos lo vivieron conmigo», reflexionó, haciendo alusión a sus problemas personales con el alcohol y las drogas.

Para cerrar lo hizo con una frase que resume su postura actual frente a un posible regreso: «Es algo que siempre nos va a unir, así que, si en algún momento pinta, yo estoy dispuesto totalmente. Ahora, no me voy a cortar el pelo y no voy a adelgazar, voy a ser como soy yo».

¿Qué ocurrió con Germán «Tripa» Tripel tras la separación de Mambrú?

Germán “Tripa” Tripel abrió su corazón en una entrevista en Almorzando con Juana y relató cómo logró sobreponerse a una profunda depresión luego de la disolución de Mambrú. La exitosa banda surgida de un reality alcanzó su pico de popularidad en 2002, y se disolvió en 2005. Casi dos décadas más tarde, los exintegrantes se reencontraron durante el “Mambrú y Bandana Day” organizado por Olga.

“Cuando se terminó la banda nosotros no queríamos hacer las canciones. O sea, del momento en que se decidió dijimos ‘bueno, hacemos la nuestra’. Estábamos enojados. De hecho, yo todavía me junto con los chicos y todavía queda algo. Yo lo que tuve en todo este proceso fue la suerte de que siempre me invitaron a programas y siempre pude decir lo que me pasó a mí. Aprendí a decir esto porque yo siempre contaba lo de todos”, se sinceró Germán.

Con crudeza, el músico compartió el momento más difícil que vivió tras el final del grupo: “Es lo que me pasó a mí, como yo lo percibí. A mí me llevó a lugares muy oscuros hasta querer suicidarme, básicamente. Pero gracias a la familia, gracias al entendimiento, gracias a que hay algo superior que me frenó, no lo hice”.

Actualmente parte del elenco de Somos nosotros junto a Fede Bal, Denise Dumas, Sofía Pachano y Lionel Arostegui, Germán rememoró cómo transitó esa etapa oscura de su vida. “Duró un año la depresión, así fuerte y fea, oscura. Yo iba al gimnasio y era lo único que hacía. Volví a lo de mis viejos. Yo vivía solo, pero me fui con ellos”, recordó.

Y añadió con emoción: “Por suerte, más allá de que todas las familias tiene sus cosas, siempre mi familia supo acompañarme. Siempre estuvieron. Mi vieja me compraba perros para que me acompañen y me levanten el ánimo. Mi viejo tratando de hacer que yo salga para adelante”.

“Yo soy bastante obvio como capricorniano que soy (…) Estamos enojados y estamos enojados. Decimos lo que decimos porque lo queremos decir. Trataba de no lastimar la susceptibilidad de mi familia, que eran los que me acompañaban”, prosiguió, evidenciando la lucha interna que atravesaba mientras intentaba cuidar a sus seres queridos.

Frente a su relato, Juana Viale quiso saber de qué manera logró reponerse y retomar su carrera artística. Germán fue sincero: “Mi ambiente se empezó a limpiar. Yo salía todos los días y me la daba en la nuca. Mal. Son momentos que se me cruzan como en etapas. Todo medio por momentos en la nebulosa, pero sí me acuerdo de que era mi viejo y mi vieja tratando todo el tiempo de encarrilarme. Me decían ‘¿Por qué no hacemos un show?’. ‘Mirá, te llamaron de tal obra’. Y yo decía ‘yo no actúo, yo no esto, lo otro’. Hasta que apareció Rent“.

El artista destacó el rol fundamental que tuvo su círculo más cercano en ese proceso de recuperación: “Básicamente la familia fue importante. Yo me quedé con mi amigo de los seis años, que le mando un beso grande a Gastón, y a mi familia. Básicamente fueron ellos los que me fueron empujando. Conseguí un manager, un representante que era Alejandro Vannelli en ese momento, y él me mandó una audición o me llamaron. Yo ya estaba un poco mejor. Era una obra que había visto la película y me encantaba la música. Me entusiasmó”, finalizó su descargo Germán “Tripa” Tripel.