Georgina Barbarossa, devastada por la muerte de su madre en plena pandemia

Susana tenía 91 años y se encontraba internada en el Hospital Naval, donde la actriz la visitaba cumpliendo el protocolo correspondiente debido al contexto que se vive por el coronavirus.

La mamá de la actriz y conductora tenía 91 años y se encontraba internada.

Este sábado al mediodía, Georgina Barbarossa recibió una noticia que le partió el corazón en mil pedazos. Murió su mamá, Susana, que se encontraba internada en el Hospital Naval, ya que además de sufrir de diabetes tenía algunos problemas coronarios. En los últimos días, la actriz había logrado que le dieran un permiso especial para poder visitarla, ya que rige un estricto protocolo debido a la pandemia.

En abril, la artista le festejó el cumpleaños a través de una videollamada, ya que la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus les impidió hacer una celebración presencial. “¡Hoy cumple 91 años mi mamá! Meme, Susy, Susana, y acá estamos festejando en familia, con nuevas tecnologías, lejos pero cerca. Uniendo Buenos Aires, Córdoba y España. Ojalá muy pronto podamos festejar todos juntos pero mientras tanto el amor sigue intacto”, escribió junto a algunas imágenes del evento virtual que hizo emocionar a la cumpleañera.

La mujer se encontraba algo angustiada por la situación que se vive en el país debido a la enfermedad que mantiene en vilo al mundo, pero mostró mucha templanza cuando le dijeron que debía aislarse por ser una persona de riesgo debido a su edad y problemas de salud. A pesar de la distancia, en todo momento se sintió acompañada por sus seres queridos, que la llamaban para saber cómo estaba o si necesitaba algo.

“A pesar de la pandemia ella sigue adelante y jamás baja los brazos. Nos alienta y anima. Espléndida siempre, con sus perlas y labios pintados y sus ojitos solo viendo sueños lindos para que se hagan realidad. Te amo mamá. Gracias por no entregarte jamás”, había comentado Georgina en un posteo de Instagram.

En 2017, en una nota con la revista Caras, la ex Movete presentó a la persona que le dio la vida y solo tuvo palabras de amor. “Para mí lo primero es la familia. No me arrepiento de haber dejado proyectos de lado por cuidar a mamá. Ella dio todo por mis hermanos y por mí, y es una forma de retribuirle un poco de todo lo que hizo. No todos cuentan con la suerte de tener buenos padres. Yo tuve unos increíbles y le agradezco a Dios por eso”, sostuvo.

Y agregó: “Mamá es la típica señora de Barrio Norte. Es una mujer paquetísima y no le da igual cualquier cosa. Tiene millones de collares y pulseras, y aún después de los años se acuerda de cada pieza. Tiene una memoria increíble para recordar cómo es todo y dónde está a pesar de la ceguera”.