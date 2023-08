Funcionarios y gobernadores celebraron las medidas de Sergio Massa para «mitigar la devaluación»

Diferentes dirigentes oficialistas y referentes sindicales destacaron la batería de medidas anunciadas este domingo por el candidato presidencial.

Funcionarios, gobernadores, legisladores y referentes sindicales celebraron este domingo por la noche las medidas anunciadas horas más temprano por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, para «mitigar el efecto de la devaluación» y «gestionar en beneficio de los que necesitan».

El presidente Alberto Fernández señaló que «tras los efectos de la devaluación y la inflación, les encomendé a los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía que promuevan una serie de medidas para mejorar el ingreso de las y los jubilados y trabajadores formales e informales».

Al citar en su cuenta de Twitter un video de Massa anunciando el Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas, Fernández destacó que «empezamos a poner en marcha para que el ingreso de las y los más vulnerables no se vea afectado».

En tanto, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, señaló que las medidas económicas «mitigan el efecto de la devaluación del FMI después de la sequia y de hacer frente a la enorme deuda que heredamos».

«No dejamos sola a la gente y menos a los trabajadores y a los más vulnerables. Como tampoco dejamos solas a Pymes y a los productores», afirmó en la misma red social, y marcó que «el camino para defender a la patria es con coraje y seriedad. Eso es Sergio Massa. Si sólo gobierna el mercado, como algunos proponen, enfrían la economía y traen recesión y desempleo. Eso no le conviene a nadie, ni siquiera a los liberales».

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló en una entrevista para Radio 10 que los anuncios son «una señal muy clara de la pelea» que está dando contra el FMI y sectores empresarios, y consideró que mientras «algunos sectores buscan que Argentina no se encamine», de la mano de Unión por la Patria (UxP) «vamos a ir saliendo todos juntos».

«Sergio (Massa) empieza a tomar decisiones porque no se puede esperar al 10 de diciembre. La paciencia está finita y él lo sabe, por eso son estos anuncios, que no vamos a dejar de tomar de acá a diciembre porque no andamos especulando por un hecho electoral», añadió el funcionario.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, celebró las medidas para «gestionar siempre en beneficio de los que más necesitan» frente a una oposición que ofrece «destruir, derogar, recortar, y cerrar».

«(Javier) Milei y (Patricia) Bullrich ofrecen como solución destruir, derogar, recortar, y cerrar», afirmó Martínez en Twitter. Aseguró que Massa «toma medidas concretas en favor de trabajadores, jubilados, monotributistas, pymes y argentinos con Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar».

Asimismo, el gobernador de Entre Rios, Gustavo Bordet, manifestó en la misma red social que «la batería de anuncios que realizó Sergio Massa es un apoyo muy importante a jubilados, trabajadores, monotributistas, pymes y para el campo. Es un impulso a todos los argentinos. Es el camino que tenemos que seguir para transformar nuestro país».

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también había celebrado las medidas informadas esta tarde replicando los videos donde el ministro Massa explicaba los anuncios y lo propio hicieron en sus redes sociales la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; la titular de Aysa, Malena Galmarini, y la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira, entre otros.

Por su parte, la CGT apoyó en un comunicado las medidas anunciadas porque van «en la senda de un Estado presente» y dan «una mano a todos aquellos cuya situación económica se ha visto dañada por este difícil contexto».

De igual manera, el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, celebró «que el gobierno haya reaccionado con una batería de medidas para los sectores más golpeados por la situación económica».

«Este es el camino pero aún no es suficiente. Debemos profundizar más la distribución y proteger al pueblo frente a los abusos de los especuladores», agregó en su cuenta de Twitter.