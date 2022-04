Fuerte revelación sobre el hit «La Mano de Dios»: ¿no la cantó Rodrigo?

El ex CEO de Magenta Discos, quien asegura que al cantante lo asesinaron, brindó un supuesto detalle poco conocido acerca de la canción que el «Potro» le dedicó a Diego Maradona.

A través de una serie de videos que publicó en sus redes sociales, ex el CEO de Magenta Discos, Pablo Ceccarelli, dio detalles sobre lo que dice fue el «asesinato» del cantante de cuarteto Rodrigo Bueno, y además reveló un dato desconocido sobre el hit «La Mano de Dios», homenaje a Diego Maradona.

Luego de la repercusión que tuvieron sus publicaciones en TikTok, Ceccarelli habló con LAM, en donde aseguró: «La canción cantada en Cuba (de ‘La Mano de Dios’) es de Rodrigo, pero la voz del disco es un imitador».

Sobre aquel encuentro entre el «Potro» y el «Diez» en la isla, el ex productor musical, contó que el cuartetero se puso a llorar diciendo que lo querían matar. «Era tal la paranoia de Rodrigo que empieza a llorar diciendo que lo querían asesinar», insistió.

En este marco, Ceccarelli sostuvo que en sus últimos años, Rodrigo Bueno vivía en un estado de paranoia constante, asegurando que recibía amenazas de muerte. Y sobre su hipótesis de un crimen, sentenció: «Fácticamente no lo puedo saber, lo que sí te puedo decir es que los hermanos Kirovsky están involucrados».

«Una de las pruebas más consistentes que tengo yo es un mail del Comisario de Berazategui, que me lo envía a las 3:35 de la mañana, confirmando la patente. Me envía el email por equivocación, cuando iba dirigido a Jorge Kirovsky», añadió el ex CEO de Magenta Discos. Además, no descartó una relación entre el representante José Luis “Pepe” Gozalo y el supuesto asesino.