Franco Armani y su deseo de retirarse con otra camiseta

El arquero de River reafirmó sus ganas de terminar su carrera en Atlético Nacional, equipo con el que consiguió la Copa Libertadores 2016.

Franco Armani celebra tras la victoria de River ante Cruzeiro

Franco Armani llegó a River y en pocos partidos se ganó el corazón y la confianza de todos los hinchas. A base de mucho esfuerzo, acompañado de grandes atajadas, se convirtió en una pieza fundamental en el once inicial de Marcelo Gallardo. Es por eso, que en cada mercado de pases se habla de su continuidad, ya que su alto lo nivel lo llevó a la Selección Argentina.

Los últimos días, los fanáticos “millonarios” recibieron la noticia de que Franco no tiene ninguna intención de escuchar ofertas, ya que está con muchas ganas de seguir en la institución. Pero en las últimas horas, el jugador habló con una radio colombiana y manifestó su deseo de terminar su carrera en Atlético Nacional, club que confió en él.

“Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda”, expresó Armani en diálogo con Rincón Del Deporte.

En principio, el “Pulpo” tiene la intención de permanecer en el “Millonario” porque considera que así tendrá más chances de seguir en el Seleccionado Nacional y poder pelear un puesto en el Mundial de Qatar 2022. Además, en el mes de julio, de ese mismo año, su vínculo con River finaliza y sería el momento ideal para volver al fútbol colombiano.

Franco Armani defendió la camiseta de Nacional durante siete temporadas, en la que jugó 249 partidos y obtuvo 13 títulos, es el jugador más ganador de la historia del club. Los dos torneos más importantes que pudo conseguir con la institución fueron la Copa Libertadores 2016 y la Sudamericana 2017.