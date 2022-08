Flor Peña reveló por qué se tatuó el nombre de su ex marido

«No lo consulté con nadie», relató sobre la decisión intempestiva que tomó cuando estaba en pareja con el músico Mariano Otero.

Florencia Peña fue invitada a PH, Podemos Hablar y recordó el día que decidió tatuarse el nombre de su ex marido, el músico Mariano Otero, para intentar salvar su matrimonio. No resultó.

La conductora de La Puta Ama contó que estaba ubicado por encima de su cola y decía «Mariano».

«Antes de separme se me ocurre tatuarme Mariano arriba del ojete y no lo consulté con nadie», relató con su habitual tono de comedia.

La reacción de Otero no fue la esperada: «Cuando llegué dije, no me va a poder dejar con esto y él me dijo no sé que te hiciste pero ya está. Yo muy dolorida, ni siquiera me podía sentar».

«Y después fueron pasando los muñecos y hubo uno que me pidió que me lo sacara y como yo me llamo María, me borré el no», cerró.