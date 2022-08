Flor de la V cerró su programa hablando de «la libertad de expresión»

La conductora se refirió al escándalo de Viviana Canosa con A24 y no se guardó nada a la hora de opinar. Mirá lo que dijo.

Lejos de apaciguarse la polémica de Viviana Canosa con A24 sigue escalando. El canal decidió poner durante diez minutos la silla vacía de la conductora y las redes estallaron.

Luego de lo sucedido, Flor De la V dio su contundente opinión: «Creo que ella habló de todo ¡Del presidente! ¡Creo que no se guardó nada! ¡Si eso no es libertad! ¡Hablar del presidente, que es la autoridad máxima! Después muchos políticos utilizaron esta situación hablando de la libertad de expresión ¡Vergüenza debería darles! Los políticos no tienen cara”, había expresado.

Después, la conductora aprovechó su programa y apuntó a reflexionar sobre los escraches, en sintonía con el comunicado que sacó América, que dice que la intención no fue censurar sino dejar de pasar ese tipo de manifestaciones. “Para mí el foco de la cuestión es que están pasando cosas que son extremadamente sospechosas -opinó la conductora-, para mí todo es un atentado a la Nación en general”.

«Solamente tengo que decir una cosa. Como lo he dicho públicamente es un placer trabajar en este canal, no solamente por la libertad sino también por la gente que trabaja en él». Y además agregó: «Siempre agradecida de poder compartir con cada uno de ustedes y tener libertad para decir lo que quiero».

«Jamás me cuestionaron absolutamente nada y he tenido descargos importantes y la verdad que lo pude hacer y lo puedo seguir haciendo», cerró.