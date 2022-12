FIFA eligió al reemplazante de Momo para la voz del estadio en Argentina-Croacia

Luego de la denuncia y descargo del streamer, este lunes se confirmó quién hará de voz del estadio este martes en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Luego de que Momo Benavidez sea despedido en su rol de voz del estadio de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, FIFA eligió a su reemplazante para el partido contra Croacia.

Será Sergio Goycochea el representante argentino en el partido de semifinales de este martes. Estará a cargo de anunciar la formación del equipo y los futuros cambios que realice Lionel Scaloni, entre otros labores.

«Banco fuerte al Goyco, uno de mis ídolos de chico. Ojalá le vaya de 10», dijo Momo en las redes sociales.

Momo fue despedido como voz del estadio de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Luego de la victoria de Argentina ante Países Bajos, la FIFA decidió expulsar como la voz del estadio de la albiceleste al streamer Gerónimo «Momo» Benavides, quien decía la formación y arengaba a los hinchas en la previa de cada encuentro.

Fue el propio Momo, elegido el streamer del año en 2021 e hincha fanático de Platense, quien explicó la decisión del organizador de la Copa del Mundo. «Desgraciadamente la FIFA me comunicó que no seré mas la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos», indicó a través de Twitter.

«Conozco bien los tiempos de la mentira y por eso dejé pasar un tiempo para hablar. Los que todavía manejan los medios de comunicación, entienden que la mentira que están diciendo tienen patas cortas o largas según la credibilidad del que hablan. Pero cuando vos te metes con alguien que es trigo limpio, porque a mi nunca me encontraron nada, corro con esa ventaja y los dejé que mientan para exponerlos», manifestó este lunes el streamer .