Fernando Gago no se rinde: “La idea es seguir jugando al fútbol”

El jugador de Vélez se recupera de su última lesión y tiene ganas de seguir intentando con la pelota.

La carrera de Fernando Gago estuvo marcada por sus lesiones, además de sus logro futbolístico. Pero lejos de querer tirar la toalla, el jugador quiere seguir jugando profesionalmente y eso se nota en cada recuperación.

El volante de Vélez Sarsfield aseguró hoy que su idea es “seguir jugando al fútbol”, mientras transita el sexto mes de recuperación por la rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

“Vengo muy bien, la rodilla responde bárbaro. La idea es seguir jugando al fútbol, es la prioridad, faltan detalles en la recuperación para saber cómo estoy, pero estoy con muchas ganas”, afirmó Gago en diálogo con TyC Sports.

Gago, de 34 años, aprovechó la suspensión de la actividad por la pandemia de coronavirus para la rehabilitación física de una lesión ocurrida el 31 de enero de este año, en el empate con Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 1 en el estadio José Amalfitani por el torneo local.

“Fue positivo el parate para no ver partidos, de no querer volver enseguida. Me ayudó en la tranquilidad y mejoró mucho los primeros meses de la recuperación”, indicó Gago.

Por otra parte, el jugador se refirió a su relación que tuvo con su amigo Gabriel Heinze, mientras este último lo dirigió en El Fortín. “Con Gabriel tuve una relación muy buena de cuando él era entrenador y yo jugador. Las cosas fueron claras, la amistad quedaba en segundo plano,quedaba guardada. Él era mi entrenador y yo tenía que responder como jugador. Una cosa lógica entre un entrenador y un jugador es el respeto. Las cosas fueron claras desde el primer día y eso ayudó mucho a la convivencia y a la forma de entrenar, porque yo me debía a un grupo de jugadores, estaba con los chicos y trataba de pelear cosas para ellos, sacando la amistad que yo tengo con Gabriel”, relató