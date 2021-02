Femicidio en Rojas: inhumaron los restos de Úrsula Bahillo

La adolescente de 18 años fue víctima de un femicidio el lunes de esta semana, cuando su ex novio, un policía de la Bonaerense, la apuñaló en un monte.

La familia y amistades de Úrsula Bahillo despidieron sus restos este miércoles en el cementerio de Rojas, provincia de Buenos Aires. La adolescente de 18 años fue asesinada el lunes pasado por su ex novio, Matías Martínez, quien comparecerá ante la justicia por su femicidio.

El velatorio de Úrsula se hizo durante la tarde en Casa Solari, ubicada en Alvear 589, Rojas. Sus restos fueron despedidos por una multitud que acompañó el cortejo fúnebre desde la sala velatoria hasta la casa de los padres de la adolescente y luego a la iglesia local para un responso y al cementerio Parque.

«Doy gracias a Dios que mi hija fue una hija que no tomaba, no fumaba, no bebía, jamás. Por lo tanto, se fue un ángel al cielo y hoy es una mártir por haber derramado su sangre por una persona realmente asesina, violadora», dijo esta tarde al terminar el velatorio Patricia Nasutti, madre de la joven.

De camino a la iglesia Nasutti luego señaló que con su familia siguen «de pie y firme», y añadió: «Soy un roble, no voy a caer porque quiero justicia».

«Vamos para la parroquia porque yo soy una persona que siempre profesó la fe», indicó Patricia, tras lo cual agradeció a los medios por la cobertura del caso, y a la comunidad que le brindó su apoyo.

Belén Miranda, una ex pareja de Martínez que impulsa una causa por violencia de género en su contra, aseguró este miércoles que Úrsula «necesitaba ayuda», y que sabía que la adolescente iba a testificar en la causa por abuso sexual a la menor.

Ahora espera que se haga justicia por la nena y por Úrsula.

«Creo que esta vez no va a zafar porque se hizo una movilización muy grande, pero no por la Justicia de Rojas porque hace tres años la vengo luchando, porque si hubiera salido todo lo mío esto no hubiera pasado, tendría que haber estado preso en diciembre», expresó la mujer, que denunció a Martínez por violencia de género y amenazas de muerte en 2017.

Martínez, de 25 años, es un oficial de la Policía bonaerense con 18 denuncias por violencia de género, de parte de Úrsula y otras ex novias, y una causa por el abuso sexual de una nena con discapacidad. El efectivo había sido trasladado a Pergamino y desde septiembre de 2020 estaba de licencia por «carpeta psiquiátrica».

El policía acusado de femicidio alojado bajo custodia en el Hospital General de Agudos San José de Pergamino. El fiscal de la causa, Sergio Terrón, espera a que reciba el alta médica para indagarlo entre el jueves y el viernes.