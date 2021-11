Femicidio en Berazategui: encontraron el cuerpo de una chica de 19 años y hay un detenido

Se trata de Brisa. Su madre realizó la denuncia pocas horas antes del hallazgo. Un sospechoso fue demorado, mientras vecinos cortaban la ruta 34 a modo de protesta.

Una joven de aproximadamente 19 años fue hallada sin vida en el partido de Berazategui. La policía informó que se trata de Brisa, una chica que participó de un fiesta realizada en la sociedad de fomento San Marcos de la misma localidad.

La desaparición la había denunciado su madre, Lidia Paz, horas antes del hallazgo. La mujer relató que a la medianoche Brisa se retiró con una sobrina de nombre Agustina de su casa con destino a la fiesta que se desarrollaba en dicha sociedad de fomento.

Cuando la mujer despertó, aproximadamente a las 8 de la mañana, notó que su hija no había regresado. Despertó a su sobrina para consultarle sobre el paradero de la chita y le respondió que durante el baile la víctima se encontró con su ex novio Fabian Prado con el que discutió fuertemente. Mas tarde la volvió a ver bailando con otro chico de nombre Iván y después no la vio más ni supo de ella.

La policía pudo averiguar por testigos, que alrededor de las 10 de la mañana, la vieron por última vez en cercanías del barrio Bustillo. En horas de la tarde, en un descampado ubicado sobre la calle 45 de Berazategui, apareció el cuerpo de una menor, con rasgos similares a la joven desaparecida.

Policía Científica trabajaba en el descampado. La madre de Brisa fue citada al lugar del hallazgo para reconocimiento del cuerpo. Mientras tanto los efectivos aprehendieron a un joven de 24 años sindicado como sospechoso, por ser quien estuvo hasta último momento con la menor.

Fuentes judiciales informaron que el aprehendido tiene heridas defensivas en distintas partes de su cuerpo, que no puede justificar. Los vecinos del lugar cortaron la ruta 34 en una manifestación espontánea y reclamando justicia.