Felipe Contepomi tira a la cancha una nueva versión de Los Pumas para debutar en el Rugby Championship ante los All Blacks

Los Pumas están listos. El entrenador Felipe Contepomi seleccionó 23 jugadores para el primero de los partidos del Rugby Championship -el sábado a las 18.10 en Córdoba- ante Nueva Zelanda. En su armado, se repiten nombres, reaparecen quienes no estuvieron en julio o no fueron convocados después de los British & Irish Lions. Ahora faltan algunos de los que sí jugaron ante Inglaterra y Uruguay. Es la rotación, el método Contepomi.

Igual que los equilibristas que se las ingenian para hacer girar platos chinos alternando de uno en uno para que todos estén en movimiento a la vez, Contepomi convoca, da descansos, promueve jugadores de otras franquicias o clubes y además decide suele variar titulares y suplentes.

El del sábado es un partido más en la planificación de la temporada de Los Pumas. Será el quinto de la agenda 2025 y para algunos convocados, el primero del año. Para lograr un equilibrio entre las exigencias de los clubes y el Seleccionado, el entrenador amplió su base de convocados. Entre todas las variables, Contepomi trabajó para «amalgamar» esa rotación y eligió a los 23 que mejor conjugaron.

Los XV elegidos tienen nombres y apellidos esperados como los de Julián Montoya o Pablo Matera, y regresos de peso propio como los de Marcos Kremer, Santiago Chocobares o Juan Cruz Mallía. También jugadores que parecen haber unos cuantos renglones en la lista para Australia 2027, como Pedro Rubiolo, Rodrigo Isgró y la pareja de medios que conforman Gonzalo García y Tomás Albornoz.

Pero también tiene otros nombres que parecen haber ganado la pulseada en el entrenamiento del miércoles para llevar la camiseta titular. En la primera línea, Pedro Delgado será el pilar derecho y jugará su quinto partido con Los Pumas, mientras que el experimentado Nahuel Tetaz Chaparro esperará su ingreso para sumar su vez número 80.

— Los Pumas (@lospumas) August 14, 2025

En la segunda línea sucedió algo similar, porque Guido Petti (89 caps) será relevo y la ‘4’ será para Franco Molina, titular en tándem con Rubiolo. En la tercera línea, reaparece Kremer y por eso Juan Martín González deja de ser titular.

La reaparición de García y Albornoz, los medios mencionados, constituyen otra de las novedades sin sorpresa. Entre los centros y el resto de los backs, la mixtura de Contepomi que reencuentra a los ‘descansados’ Mallía y Chocobares con Isgró o Lucio Cinti, que tendrán licencia en otro momento del año.

«Es un desafío porque muchos de los que no estuvieron en la ventana de julio y completaron su temporada entera en Europa, descansaron y, por lo general cuando vos retomás, no te preparás para enfrentar a los All Blacks… Ellos se prepararán para empezar la temporada (con Los Pumas) para enfrentar a los All Blacks, así que es muy loable lo que están haciendo», resumió Contepomi en la conferencia en que presentó al equipo.

Los Pumas, entonces, saldrán a la cancha de la siguiente manera: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Bautista Delguy; Tomás Albornoz, Gonzalo García; Joaquín Oviedo, Marcos Kremer, Pablo Matera; Pedro Rubiolo, Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya y Mayco Vivas.

En el banco, esperarán por su turno Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Justo Piccardo.

«Creo que en estos 10 días crecimos en cada entrenamiento y todavía nos queda uno. Creo que pudimos amalgamar bastante a los que vienen jugando con los que están empezando su temporada», dijo. El viernes al mediodía ultimarán los detalles en el captain’s run en el Kempes.

Delgado y Kremer: los dos serán titulares en Córdoba.

Los All Blacks, también están

Los primero que hizo el entrenador de Nueva Zelanda, Scott Robertson, al llegar a Córdoba fue anunciar al equipo: el XV está repleto de nombres, no se guardó nada para debutar en el Championship.

Will Jordan; Sevu Reece, Billy Proctor, Jordie Barrett, Rieko Ioane; Beauden Barrett, Cortez Ratima; Ardie Savea, Du’Plessis Kirifi, Tupou Vaa’i; Fabian Holland, Scott Barrett; Fletcher Newell, Codie Taylor, Ethan de Groot.

Los suplentes serán Samisoni Taukei’aho, Ollie Norris, Pasilio Tosi, Patrick Tuipulotu, Samipeni Finau, Finlay Christie, Anton Lienert-Brown, Damian McKenzie.