Facundo Manes explicó por qué no firmó el pedido de juicio político contra Alberto Fernández

El diputado radical señaló que es una medida extrema que “no se puede banalizar” y debe ser “analizada profundamente”. “Es fulbito para la tribuna”, sentenció

Facundo Manes, diputado radical.

Todo Juntos por el Cambio salió a repudiar los dichos de Alberto Fernández contra el fiscal Diego Luciani y la polémica comparación con el fallecido Alberto Nisman. En la Cámara de Diputados el interbloque opositor fue por más y presentó un pedido de juicio político contra el Presidente. Sin embargo, de los 116 legisladores hubo uno que no firmó la petición: Facundo Manes. El diputado radical fundamentó su postura, pidió dejar de lado las especulaciones políticas y que la Justicia actúe.

“No hay dudas de que los dichos del Presidente son irresponsables, peligrosos e INDIGNANTES. No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero esta no es una situación que llame a un juicio político”, expresó Manes.

En su cuenta de Twitter, planteó “ser claros”, y señaló que avanzar con un pedido de juicio político “es una medida para remover” al mandatario, que consideró “extrema para el funcionamiento insistucional del sistema democrático que no se puede banalizar”.

En ese sentido, el neurocientífico insistió con que “no se pueden realizar pedidos de juicio político de forma prematura, por la gravedad institucional que esto implica”. “Es una decisión que debe analizarse y debatirse profundamente”, planteó.

En una extensa publicación, continuó poniendo el foco en que “acá hubo un delito grave”, haciendo referencia a la causa Vialidad por la cual Luciani pidió una condena de 12 años contra Cristina Kirchner: “Se robaron plata de todos, muchísima plata que no se invirtió en el bienestar de los argentinos. Es un delito que tiene que juzgar la justicia, independientemente de la política, para recuperar esos recursos y devolverlos a la sociedad”.

“No es una decisión política, es un delito”, enfatizó. Manes ratificó su postura reclamando a la dirigencia opositora no desviar la atención y dejar de lado “las especulaciones electorales”: ”Permitamos que la justicia actúe”.

Para el diputado radical, la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio de pedir el juicio político contra Alberto Fernández “es un error” porque se saca la discusión del plano de la Justicia y se la lleva a la política. “A muchos les conviene esa estrategia porque sigue apelando a la grieta que nos trajo hasta acá y les permite mantener sus privilegios”, opinó.

“Los ciudadanos le pedimos al Presidente una justicia sin privilegios y que gobierne para sacar el país adelante. Y que, de una vez por todas, pongamos el foco en los temas que verdaderamente importan: corrupción, hambre, inflación, recortes en salud y educación, falta de rumbo”, concluyó su descargo en redes sociales.

Margarita Stolbiezer, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, Mario Negri y Ricardo López Murphy.

A última hora de la noche de este jueves, Manes continuó sus argumentos en declaraciones a Todo Noticias (TN). Reveló que al enterarse de la decisión que iba a tomar JxC, consultó el tema con su equipo técnico, remarcó que “no hubo una discusión seria” en el bloque, el cual “no es una manada”: “No estoy de acuerdo, no voy a ir en contra del bloque, quiero ganarle al kirchnerismo, transformar la Argentina para que no vuelvan, pero quiero valorar las instituciones”.

“Todos tenemos que ser serios, un juicio político en horas -tan rápido- banaliza el juicio político”, remarcó Manes volviendo a plantear “una discusión seria de los presidentes de los partidos que conforman la oposición y discusiones”. “Yo sentí que no ameritaba y no lo firmé”, se plantó y opinó que la medida “es ‘fulbito para la tribuna’”, porque no hay posibilidad de que el pedido de juicio político contra Fernández prospere.

“Estamos entre fanáticos de los dos lados; yo me involucré en política porque quería dejar de lado los fanatismos. Argentina con esta grieta tiene el mismo riegos país que Ucrania que es un país devastado por la guerra. No somos confiables, nos peleamos permanentemente, no tenemos un proyecto de Argentina”, lamentó. “Si queremos progreso, todos tenemos que actuar responsablemente”, sostuvo.