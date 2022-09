Fabricio, el hijo de Gilda, se lanza como cantante el día del aniversario del trágico accidente

Fue el único de la familia que sobrevivió al trágico accidente. Esta semana, a 26 años del aniversario, comienza su carrera artística bajo el nombre Soy Chio

A sus 34 años, Fabricio decide lanzarse como cantante .

Era 1996. Fabricio Cagnin tenía ocho años cuando viajaba en un micro de gira junto a su madre, Gilda, su hermana, su abuela y un grupo de músicos. Lamentablemente, esa noche fatídica, un camión los embistió en el kilómetro 129 y eso cambiaría su vida para siempre. Fabricio fue el único miembro de la familia que sobrevivió. Esta semana, 26 años después, decide homenajearlos con una gran noticia: lanza su carrera como cantante bajo el nombre artístico ‘Soy Chio’.

“Estoy feliz. Salió el primer adelanto de ‘Cruji’, un tema hermoso que saco el 7 de septiembre. Así que los invito a que se suscriban a mi canal y muchas gracias por el cariño y el amor de siempre”, dijo Fabricio a través de una historia de Instagram. “Crují”, el tema que adelantó y que se estrenará el miércoles, es el primer corte del primer álbum con el que comienza su carrera.

Gilda: la última conversación que tuvo con su esposo minutos antes del accidente fatal

Cuando se cumplieron dos décadas del deceso de Gilda, Juan ‘Toti’ Giménez, su ex pareja y representante, reveló cuáles fueron las palabras que pronunció la intérprete minutos antes del choque. “Ella se acercó a mí y me dijo que me vaya a descansar, así por la mañana nos tomábamos unos mates. Eso fue lo único que recuerdo porque cuando me desperté estaba en el hospital”, expresó el hombre .

Gilda lo había despedido porque necesitaba dormir para estar diez puntos para su próxima presentación. Lo que jamás imaginó es que esa noche sería la última vez que le diera un beso a sus pequeños.

El legado musical de Gilda

En 1992 salió su primer disco De corazón a corazón (1992). La respuesta no fue la deseada. La compañía estaba quebrando y no tuvo la ayuda necesaria para que sonara en las radios. Para el siguiente paso, se tomó la cuestión en serio y comenzó a leer libros, a buscar frases, y a conocer más sobre el ambiente de la bailanta. Entendió que la movida tropical es el baile del pueblo. Al año siguiente salió La única, con mejor suerte y con temas como “Corazón herido”, “Baila esta cumbia” o “La puerta”. En aquellos días, Gilda comenzó a recorrer los escenarios con éxito. Empezó a dormir en los ratos libres en el estudio de grabación o en el micro.

Pasito a pasito con…Gilda (1994) subió la apuesta con canciones como “Noches vacías” y “No me arrepiento de este amor”. Esa maestra jardinera se estaba transformando en una ídola popular. El siguiente disco fue Corazón valiente que la consagraría como una de las grandes figuras gracias a temas como “Amame suavecito”, “No te quedes afuera”, “Paisaje” (una versión del cantante italiano Franco Simone) y “Fuiste” (basada en la historia de un amigo que la había dejado su novia).

Soledad Pastorutti, Brenda Asnicar, Zoe Gotusso y Chita se unieron en un homenaje a Gilda

El 7 de septiembre de 2021 se cumplieron 25 años del aniversario de la muerte de Gilda. Ese día, varias artistas argentinas como Soledad, Brenda Asnicar, Emme, Rocío Igarzabal, Chita, Zoe Gotusso, Natalie Pérez, An Espil e India Marte le rindieron homenaje a través de sus canciones con un disco tributo.

Por siempre Gilda es el nombre del álbum que tiene a los nombres más rutilantes de la escena femenina de la canción popular. Con la dirección musical del maestro Lito Vitale, los hits de Gilda volvieron con un aire de frescura entre las nuevas generaciones.